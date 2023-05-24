開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

丹妮爾開特斯拉去加油，遭一堆網友狂酸。（影片截圖）

一名爆乳女車主開著特斯拉 去加油站準備替車子加油，但她一直找不到加油孔，整個過程被後方車輛行車紀錄器拍了下來po上網並被不少網友嘲笑，如今該女車主出面回應，自己年收入超過新台幣50萬英鎊（約62萬美元），根本不在乎那些酸民。

據英國每日星報報導，這名女車主丹妮爾（Danielle Wright）是一名情色網美，當時她開著這輛昂貴的車要加油，反而不是用充電槍為車子充電，她甚至還一付很有信心的樣子，但在車子四周找了好久感到困惑，因為只看到充電孔，但沒發現油箱。

影片曝光後，她表示收到超多的嘲笑私訊，但因為這輛特斯拉她才剛買沒多久，還搞不太清楚狀況，她也指出，連特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）都說過習慣很難改掉，「我那時候真的不知道自己在幹嘛」。

丹妮爾說，買車的錢都是她努力賺來的，她認為酸民們只是在嫉妒她，「我已經習慣了被說假貨、假胸部，整天說那是假的，這個是假的，在網路上亂說話真的是一個很糟糕的錯誤」。

甚至還有人質疑那輛車根本不是她的，她表示自己很喜歡車子，而她夢想擁有一輛特斯拉終於成真了，她覺得那是她辛苦獲得的，只要對得起她的粉絲們就好了，根本懶得去理會酸民的眼紅發言。

「酸民在嘲笑別人前應該要先看看自己」，她也認為，「當你認真工作並取得成就時，某些人就會開始變得很不討喜，開始議論妳的一切，然後酸言酸語。」