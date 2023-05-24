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微軟Bing超越百度 成中國第1大搜尋引擎？

記者陳宥菘／即時報導
微軟搜尋引擎Bing。（取材自Bing）
微軟搜尋引擎Bing。（取材自Bing）

近日傳出微軟旗下搜尋引擎Bing取代百度，成為中國第一大桌面搜尋引擎，消息一出引發中國網友震驚，更直衝微博熱搜榜第一名。但有中國媒體引用另一家網頁數據監控機構SimilarWeb資料反駁稱，百度不僅仍是中國市場搜索引擎領域的第一，也是中國所有網頁訪問量的第一名。

此前，數據機構StatCounter指，截至今年4月，Bing在中國桌面搜尋市場份額創歷史新高，占37.4%，更取代百度登上中國第一大桌面搜索引擎，百度的份額則下滑至27.01%。然而，陸媒「科創板日報」23日引述StatCounter首席執行官Aodhan回應稱，「搜索引擎中國份額統計存在異常，我們正在調查」。

新京報則透過另一間機構SimilarWeb查閱「Baidu.com」的流量情況，數據顯示，過去3個月，單看中國搜尋引擎市場，百度的流量一直排名第一，且位居中國所有網頁訪問量的第一，Bing反倒在第3和第2名之間搖擺。而若從全球範圍來看，百度的流量甚至是Bing的4倍。

另據SimilarWeb2022年1月數據顯示，百度是唯一排行進入全球前10名的中國網站，但榜單前10名都沒有Bing，且百度是全球受訪量僅次於Google的搜索引擎。

經濟觀察網報導指，一位接近百度的消息人士稱，StatCounter是通過網站上的追蹤代碼來統計流量，但中國網路網站與App並不開放接口，所以有時統計會出現誤差。

百度 微軟 微博

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