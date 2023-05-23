惡作劇「甘蔗汁加精液」員工誤喝 知真相後氣到刺殺老闆

巴西一老闆對員工惡作劇，將飲料加入自己的精液，讓不知情的員工喝下肚。（示意圖／ingimage）

巴西 一名49歲老闆卡瓦爾坎特（Edivan Alves Cavalcante）曾向34歲員工梅洛（Mauricio Roger Rodrigues Melo）惡作劇取樂，將飲料加入自己的精液，並且給不知情的梅洛喝下肚，直到兩年後的最近，梅洛才得知自己曾喝下前老闆卡瓦爾坎特的「子孫甘蔗汁」，氣到向前老闆算帳，並持刀刺傷對方，前老闆在緊急送醫後仍傷重不治。

根據「每日星報」報導，巴西5月2日發生一起謀殺案，原因是49歲的老闆卡瓦爾坎特（Edivan Alves Cavalcante）兩年前向員工梅洛惡作劇，竟然將自己的精液加入甘蔗汁做成「子孫甘蔗汁」，給不知情的梅洛喝下肚。直到事發兩年後，梅洛雖已經離職，但卻從舊同事口中聽聞當時的事件真相，無法忍受自己遭到如此對待，氣得找前老闆算帳，過程發生激烈爭吵，結果梅洛持刀刺向前老闆，事後，前老闆卡瓦爾坎特緊急送醫，最終仍傷重不治，梅洛案發後逃離現場。

巴西當局以涉嫌謀殺通緝 梅洛，梅洛在他自家附近一處林地被警方逮捕，警方下令對嫌疑人進行預防性拘留，並且戴上手銬腳鐐。警方表示，前老闆卡瓦爾坎特當時傷勢嚴重，送醫不久就身亡，而該員工匿藏在自家附近的森林，被發現時身上被搜出兩把刀。警員透露，該員工在審訊時面對有關謀殺前老闆問題，表現出異常冷漠的態度。案件仍在調查。