史上最敬業…公雞燃燒生命報時「嘶吼1聲長達15秒」叫完倒地

（取自YouTube）

燃燒生命的鬧鐘？最近一段影片在網路上瘋傳，一隻公雞在清晨的時候使出吃奶的力氣啼叫，瘋狂大叫15秒都不間斷，疑似是因為沒有換氣再加上用盡全身力氣，公雞啼叫完就立刻倒在地上，敬業的模樣讓不少網友看傻。

最近在社群網站 瘋傳一段影片，一隻公雞在大清早的時候用盡全身力氣發出相當驚人的啼叫聲，只見這隻公雞用吃奶的力氣大聲啼叫15秒，可能是因為沒力氣了或是沒換氣，公雞下秒叫完突然渾身無力倒在地上，不少網友看到影片驚嚇的以為這隻公雞叫一叫就死了。

其實這隻公雞是土耳其一隻網紅公雞名叫巴提亞(Bahtiyar)，牠的飼主哥克布達克(Okan Gökbudak)是一名熱愛養雞的紡織廠工人，因為興趣使然在家養了不少寵物雞觀賞，其中巴提亞是相當愛搞怪的公雞，很喜歡挑戰自己的啼叫極限，這段啼叫到斷氣的影片也是偶然拍下的。

哥克布達克表示，巴提亞當時啼叫到突然倒地他自己也嚇到了，好在過沒多久巴提亞就自己從原地爬起來，但一臉疑惑的到處東張西望，就像是在說「剛剛發生什麼事情了」，呆萌的模樣相當可愛。哥克布達克說，巴提亞是一隻相當健康的公雞，基本上是因為啼叫時間太長了所以導致缺氧才會突然倒下，請網友們不用擔心巴提亞的身體狀況。