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紐西蘭巨資採用電動熔爐 減少「30萬輛車」碳排量

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭宣布其史上最大的減碳排放量計畫，內容包括主要鋼鐵廠從煤炭轉向可再生電力，政府稱「此舉相當於減少30萬輛汽車上路」。(歐新社)
紐西蘭宣布其史上最大的減碳排放量計畫，內容包括主要鋼鐵廠從煤炭轉向可再生電力，政府稱「此舉相當於減少30萬輛汽車上路」。(歐新社)

紐西蘭宣布其史上最大的減碳排放量計畫，內容包括主要鋼鐵廠從煤炭轉向可再生電力，政府稱「此舉相當於減少30萬輛汽車上路」。

衛報報導，紐西蘭政府將斥資1.4億美元將Glenbrook鋼鐵廠用於回收廢鋼的煤炭減半，並改用電動熔爐代替發電。目前這家鋼鐵公司通過大量燃燒煤炭將富含鐵的沙子熔化成鋼鐵產品、佔紐西蘭總碳排放量的2%。

據悉，新計畫將安裝一個價值3億美元的電動電弧爐來熔化廢鋼，這些電力將通過紐西蘭國家電網由可再生能源提供，該電網主要由風能、水能和地熱能提供動力。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）表示「該計畫使我們迄今為止所做的一切都相形見絀，這個計畫的規模表明政府對盡快減少紐西蘭碳排放量的重視程度，僅此一項就將消除我國每年總排放量的1%」。預計上述電動熔爐將於2026或2027年之前運行。

維多利亞大學氣候變化專家朗維克（James Renwick）認為這項計畫對紐西蘭的排放目標來說非常重要，並指出「若發揮作用，這將是全國減低探排放量最多的一次」，但仍補充說「減少1%的碳排放量很好，但我們需要減少100%，我們需要做得更多」。

減碳 汽車

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