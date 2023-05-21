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「玩命關頭X」北美票房冠軍 全球吸金超過2.67億元

中新社／洛杉磯21日電
「玩命關頭X」超車「星際異攻隊3」，北美票房奪冠。（取材自IMDb）
「玩命關頭X」超車「星際異攻隊3」，北美票房奪冠。（取材自IMDb）

「玩命關頭X」（Fast X）首映票房遙遙領先，輕鬆摘得最新一期北美周末票房排行榜冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo5月21日發布的電影市場數據，28部影片北美周末票房（19日至21日）報收約1.21億美元，與前一周末相比上漲逾20%。 

19日亮相北美的動作冒險片「玩命關頭X」，首映周末票房約得6750萬美元，在該統計周期北美周末總票房中占比超過半壁江山。該片已於17日在中國上映。加上北美以外市場，該片總票房現已超過2.67億美元。

環球影業「玩命關頭」系列電影2001年面世，此前的9部正傳和1部外傳累計收獲數十億美元全球票房，但口碑已然下滑。時隔一年再次推出的新片，目前主要電影網站對其評價僅為IMDb評分6.4、MTC評分55、爛番茄新鮮度54%，CinemaScore打分為B＋。有評論稱，該片特效場面震撼，但故事和人物單薄。

在新片衝擊下，漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol.3）此番票房跌幅達48.4%，以約3198萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前這部科幻冒險動作片在北美地區累計收獲約2.67億美元；加上海外市場，總票房現已增至約6.59億美元。

「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）則以約980萬美元周末票房、22.3%環比跌幅，從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部改編自任天堂經典遊戲的動畫片北美累計票房現約5.49億美元；加上海外市場，總票房已逾12.29億美元。

由多位好萊塢資深影星主演的喜劇片「高年級姐妹會2」（Book Club: The Next Chapter），第二個上映周末雖放映影院數量稍有增加，但票房環比下跌55.1%，以約300萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，目前該片總票房僅為1691萬美元。

「星際異攻隊3」是系列作正宗完結篇。(圖：迪士尼提供)
「星際異攻隊3」是系列作正宗完結篇。(圖：迪士尼提供)

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