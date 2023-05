「超脫合唱團」主唱寇特柯本摔爛吉他 近60萬元拍出

一把「超脫合唱團」主唱寇特柯本在舞台上摔爛的吉他,以近60萬美元的價格拍出。(Getty Images)

拍賣 行今天表示,一把「超脫合唱團」(Nirvana)主唱寇特柯本(Kurt Cobain)在舞台上摔爛的吉他,以近60萬美元的價格拍出,是預估價格的好多倍。

法新社報導,朱力安拍賣公司(Julien's Auctions)的佛瑞德里克(Kody Frederick)本月稍早告訴法新社,這把被砸爛的黑色Fender Stratocaster吉他已修復成原狀,但已經不能再彈奏。

一把「超脫合唱團」主唱寇特柯本在舞台上摔爛的吉他,以近60萬美元的價格拍出。(Getty Images)

超脫樂團是一支美國的油漬搖滾(Grunge)樂團,於1987年在華盛頓州 的的亞伯丁組建,這把吉他上有所有3名成員的簽名。

拍賣行表示,這把吉他是在紐約市 Hard Rock Cafe拍賣,拍賣前原本預估價6萬美元,但最後以59萬5000美元高價賣出。

佛瑞德里克5月稍早告訴法新社:「你可以看到他重摔吉他導致吉他裂掉的地方,就是琴頸連接之處,還有下面這裡他重摔吉他撞擊的地方。」

超脫樂團的熱門歌曲多由寇特柯本創作,包括Come As You Are、Lithium,以及1991年名曲Smells Like Teen Spirit。

寇特柯本飽受藥物成癮和憂鬱症所苦,與妻子蔻特妮洛夫(Courtney Love)關係也不好。

他在1994年4月結束自己的生命。