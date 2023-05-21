傑尼斯、寶塚到歌舞伎 日本演藝圈Me Too事件延燒

市川猿之助。（取材自Instagram）

日本 廣島迎接參加七大工業國集團（G7）領袖來訪，卻被知名歌舞伎演員市川猿之助疑似自殺新聞霸佔媒體版面，而他近來被爆出性騷醜聞，讓日本演藝圈的Me Too事件從傑尼斯事務所、寶塚歌劇 團，進一步延燒至歌舞伎圈。

市川猿之助的經紀人日前發現他和雙親在東京都目黑區的自宅倒地，隨即報警。三人被送往附近醫院，市川的76歲父親市川段四郎與75歲母親被證實死亡，市川本人沒有生命危險。據報現場留有市川給親友的遺書，市川猿之助被判斷有自殺意圖，警視廳正在等待他情況好轉後進行問訊。

「日刊現代」報導，市川猿之助從5月3日起展開「市川猿之助奮鬪歌舞伎公演」，目前正積極展開活動，但18日發行的週刊「女性SEVEN」卻刊載了他疑似性騷擾 報導。網路上因此流傳「這件事情是觸發點嗎」的傳言，臆測紛紛。

市川猿之助巧妙地「依照創新傳統」而開始從事新編歌舞伎的實驗，最知名的就是「超級歌舞伎」系列，將日本動漫畫作品改成歌舞伎版本、引入各種舞台特效。 （取材自「超級歌舞伎II航海王」）

不過，也有人認為「該是揭露JKT黑暗面的時候了」。所謂JKT指的是傑尼斯事務所（Johnny & Associates, Inc.）、歌舞伎（Kabuki）以及寶塚歌劇團（Takarazuka）。

傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川被指控早年曾性侵多名10幾歲的小傑尼斯男藝人，現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子日前透過公開影片道歉。寶塚歌劇團過去則是傳出集體霸凌以及性騷擾等醜聞。

藤島茱莉景子代表傑尼斯向社會大眾道歉。（取材自官網）

加上這次事件的歌舞伎圈，JKT在日本演藝圈中可說是異常封閉的環境，附帶的還有特殊的階級體制，使得即便事件爆發，受害者也缺乏勇敢出面作證。

集英社報導，歌舞伎圈相關人士透露，先前就聽聞有市川猿之助的醜聞即將被媒體揭露，但由於過去也有過類似報導，業界可以說是見怪不怪。然而，最近傑尼斯事務所性醜聞正被傳得沸沸揚揚，猜測或許對市川一家造成影響，「畢竟猿之助和段四郎都是屬於比較敏感的人…」。

市川猿之助的堂兄、在高收視率的日劇「半澤直樹」中飾演「大和田曉」的男星香川照之去年也曾被雜誌「週刊新潮」爆料2019年涉嫌性騷擾一名銀座酒店小姐，之後公開致歉。