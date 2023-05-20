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伊朗男17年不吃飯只喝汽水過活 「看見食物就想吐」

聯合新聞網／綜合報導
阿德西里聲稱自己聞到食物就覺得噁心，過去17年來都靠喝汽水過活。(取材自nasrnews.ir)
阿德西里聲稱自己聞到食物就覺得噁心，過去17年來都靠喝汽水過活。(取材自nasrnews.ir)

伊朗一名男子聲稱自己罹患怪病，只要看到食物就會感到噁心想吐，因此過去17年來都靠「喝汽水」過活，還因此導致腎臟出問題。

據ODDITYCENTRAL報導，58歲的阿德西里（Gholamreza Ardeshiri）是在2006年時發現自己染上怪病。他表示自己某天半夜醒來就覺得嘴巴裡的味道怪怪的，不管看什麼醫生都沒辦法擺脫這種感覺，所以才決定「永遠斷食」。

阿德西里說，他感覺嘴巴裡像有一根頭髮，頭髮連接到胃裡，不管做什麼都沒辦法把頭髮拔掉，常讓他覺得快要窒息。他去看醫生，醫生都查不出有任何疾病，所以也沒有人能把「頭髮」拔掉。即使他已經去看過心理醫生，這種感覺還是無法消退，他只要看到食物或聞到食物的味道就會噁心，因此家人也都盡量不在他面前吃飯。

為了維持身體機能，阿德西里都靠喝汽水補充熱量，一天要喝3大瓶，而且17年來都只靠喝汽水過活。他聲稱自己完全沒有飢餓感，只要每天喝汽水就會飽，也不太喝水。

自從開始靠喝汽水過活以後，他減了32公斤，每天只睡4小時，但他堅稱自己的健康狀況良好，身體沒有任何問題。不過由於長期喝碳酸飲料加上飲食不正常，阿德西里的腎臟已經出現問題，不只左腎有結石，右腎還被切除，並非如他所說的健康無虞。

伊朗

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