北卡女網紅賣「原味腳皮、掏鼻棒」 月入破萬元

北卡羅來納州 （North Carolina）28歲Tiktok女網紅蕾貝卡（Rebekka Blue），靠著「賣原味」就能大賺，尤其她的腳更是生財工具，光是販賣剪下來的腳趾甲、腳皮、穿過的鞋襪等，月收入就高達2000至1萬元，甚至連踩過的沙都有人搶著要，她不禁自稱「男人都愛我的腳。」

《每日星報》、《鏡報》報導，來自北卡羅來納州的蕾貝卡，過去曾是脫衣舞孃，生活喜好相當特殊，喜歡保留使用過的物品，販賣給她的狂熱粉絲。一般人認為的穢物或毫不起眼的東西，只要經過她的身體「再製造」，都能成為收藏品；舉凡內衣褲、掏耳棒、刮舌器，甚至是身上的指甲、毛髮、口水、咀嚼過的食物、打嗝廢氣，都能當成商品出售，「使用痕跡越明顯」售價越高，令網友大開眼界。

女網紅蕾貝卡販賣自己的口水。（取材自[email protected]）

蕾貝卡表示，戀足癖 （foot fetish）粉絲是她1/4的收入來源，表示「男人都對她的腳很著迷」，不少粉絲長期負擔她修腳和足部的費用，購買價值1200元的名牌鞋給她，甚至以100元購買她「踩過的沙」。

女網紅蕾貝卡販賣自己挖過鼻子或耳朵的棉花棒。（取材自[email protected]）

蕾貝卡坦言賣原味必須犧牲自己的隱私 和道德，不過粉絲的崇拜令她得到無限成就感，鉅額收入也讓她得以創業，成立自己的動物收容所，「作為一個沒有大學學位，也不想做一份正式工作和有老闆的人，這對我來說是最理想的商業模式」。

女網紅「賣原味」月入30萬！ 踩過的沙開價3千超熱銷

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