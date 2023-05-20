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南卡孕婦被攔查答不出 慌張逃跑一半…「孕肚」掉出來

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
南卡州一名女子假裝懷孕，用橡膠製假肚子藏毒品。(取材自lawandcrime.com)
南卡州一名女子假裝懷孕，用橡膠製假肚子藏毒品。(取材自lawandcrime.com)

孕肚掉地上？南卡州近日增派警力隨機臨檢，為的就是遏止毒販運毒的情況，日前也意外遇上一樁離奇案件；一對夫妻遭到警方攔查時，面對警方詢問不僅支支吾吾、甚至連「腹中胎兒」的預產期都答不出來。而正當警方察覺有異時，該名孕婦也趁機下車開溜，卻在跑到一半時「肚子直接掉地上」，在場的警方也是被這突如其來的真相大白無言到不行。

綜合媒體報導，事發地點位於85號州際公路（Interstate 85）南卡州路段，當時安德森郡警方在隨機臨檢的過程中，攔下了男嫌米勒（Anthony Miller）和「懷孕的女嫌」米琴（Cemeka Mitchem）的乘載車輛，卻在面警方詢問孩子的預產期時，兩人給出的答案卻相差十萬八千里，這才讓警方察覺有異，準備進一步調查。

意識到自己可能漏餡之後，米琴也果斷拉開車門逃逸，卻在逃跑途中「孕肚直接掉到地上」。起初警方被這突如其來的場景看傻眼，隨即就發現地上的「孕肚」其實只是橡膠製假肚子，同時藏在肚子裡超過1500公克的古柯鹼也散落在地，警方也馬上將兩人逮捕歸案，並關押在安德森郡立監獄、尚未獲得保釋；等待兩人的可能是最高30年的刑期與20萬元的罰款。

孕婦拒攔查慌逃！跑一半「肚子掉路邊」　真相曝光警傻眼

TVBS新聞網

南卡 監獄

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