全球最貴冰淇淋 每份要價6400美元 創金氏世界紀錄

日本 一家冰淇淋公司推出一款全球最貴冰淇淋,每份售價88萬日圓(約6400美元),創下金氏世界紀錄。

紐約郵報報導,日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一份名為「白夜」(Byakuya)的冰淇淋口味,使用產自義大利 阿爾巴(Alba)有「白色鑽石」之稱的白松露製成,白松露每磅要價6905美元。此外,「白夜」還加入濃度8%的日本清酒渣,並在上方淋上帕瑪森起司,最後再撒上金箔裝飾,每份要價88萬日圓。

這款冰淇淋是由Cellato與大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良(Tadayoshi Yamada)聯手打造,希望將歐洲和日本風味結合,打造出獨有風味。根據金氏世界紀錄官方說法,Cellato一名代表表示,共耗時一年半時間來研發口味,經過不斷嘗試與失敗才成功。

據了解,Cellato計畫推出含有其他奢侈成分組合的口味,像是香檳和魚子醬。

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



