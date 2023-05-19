全球最貴冰淇淋 每份要價6400美元 創金氏世界紀錄

日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一款全球最貴冰淇淋，每份售價88萬日圓，創下金氏世界紀錄。（取材自Cellato官網）

日本 一家冰淇淋公司推出一款全球最貴冰淇淋，每份售價88萬日圓（約6400美元），創下金氏世界紀錄。

紐約郵報報導，日本冰淇淋品牌「Cellato」推出一份名為「白夜」（Byakuya）的冰淇淋口味，使用產自義大利 阿爾巴（Alba）有「白色鑽石」之稱的白松露製成，白松露每磅要價6905美元。此外，「白夜」還加入濃度8％的日本清酒渣，並在上方淋上帕瑪森起司，最後再撒上金箔裝飾，每份要價88萬日圓。

這款冰淇淋是由Cellato與大阪知名法式餐廳RiVi的主廚山田直良（Tadayoshi Yamada）聯手打造，希望將歐洲和日本風味結合，打造出獨有風味。根據金氏世界紀錄官方說法，Cellato一名代表表示，共耗時一年半時間來研發口味，經過不斷嘗試與失敗才成功。

據了解，Cellato計畫推出含有其他奢侈成分組合的口味，像是香檳和魚子醬。