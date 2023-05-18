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比原先估計早千年 新研究：人類最早接吻可追溯至4500年前

編譯張君堯／即時報導
根據研究人員的最新證據，人類最早的「接吻」可以追溯至約4500年前的古代中東，比先前認定的早了1000年。（取材自University of Copenhagen）
根據研究人員的最新證據，人類最早的「接吻」可以追溯至約4500年前的古代中東，比先前認定的早了1000年。（取材自University of Copenhagen）

根據研究人員的最新證據，人類最早的「接吻」可以追溯至約4500年前的古代中東，比先前認定的早了1000年。

衛報報導，在學術期刊「科學」（Science）上刊登的文章中，學者們提出的證據表明「接吻這個行為在最早的美索不達米亞社會中便已存在，並記錄在西元前2500年的古代文獻中」，還引用接吻可能導致唇皰疹等口腔傳播疾病傳播的證據。

儘管研究表明出於友好或家人間的接吻是「人類跨越時間和地域的普遍行為」，但「浪漫性質的接吻」在文化上不被認為是普遍的。研究結果表明「接吻在古代許多文化中都被認為是浪漫親密關係的一部分，並不像早期研究提出的起源於特定地區」。 

此次提出的古美索不達米亞文獻表明「接吻是已婚夫婦所做的事情」，也被視為是未婚者在戀愛時展現慾望的一部分。丹麥哥本哈根大學美索不達米亞醫學史專家指出「數以千計的泥板流傳至今，它們清楚地表明接吻在古代被認為是浪漫親密的行為，就像接吻可以成為友誼和家庭關係的一部分一樣，因此接吻不應被視為一種只起源於任何一個地區並傳播開來的習俗，而似乎是在數千年歷史中的多個古代文化都有這種習俗」。

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