我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

褲子多久該洗一次？內行人曝「這款」可以不洗：否則壽命減少

聯合新聞網／即時報導
一名網友表示直到大學才知道某些褲子不能常常洗。（本報資料照片）
一名網友表示直到大學才知道某些褲子不能常常洗。（本報資料照片）

天氣逐漸轉熱，往往沒走幾步路就全身是汗，多數人一回到家便會馬上更衣、洗衣服。然而，有網友發文表示，其實「穿一次就洗」的觀念對某些衣物不適用。對此，就有專業網友跳出來解答，表示牛仔褲「不洗是最好的」，並提供清潔的最佳方式。

一名女網友在Dcard發文，表示以前的概念是「任何衣物穿過一次就要丟洗衣機」，直到上大學和朋友一聊，才知道牛仔褲不能太常洗。「我完全不知道這件事」，原PO並說自己後來也避免穿一次就洗，同時好奇詢問眾人「（衣物）都是穿過幾次才洗的呢？」

對此，網友們分享個人習慣，「有去吃火鍋、夜市這種沾味道的地方，穿一次就會洗了，整天都在冷氣房可能會多穿個一兩天」、「穿過之後會翻面掛著，洗的話半年一次吧」、「我是不管什麼褲子都是當天穿、當天丟洗衣籃」、「夏天穿一次就要洗了吧」、「牛仔褲會穿三次洗一次」。

文章也釣出專業的網友解答，表示除非有污漬，不然牛仔褲「不洗是最好的」，若常清洗會加劇耗損它的壽命，並提出清潔的建議，「可以靠蒸氣或稍微過水即可，還可以善加利用冰箱的除異味功能（前提是你的冰箱可以接納褲子）」。但也有網友認為沒差「穿一次就洗也能穿兩、三年，一條牛仔褲才多少錢，是要穿多久」。

上一則

慶祝無障礙日 蘋果SignTime手語服務新增4國

下一則

5月18日星座運勢 雙子適當慷慨一些 天秤工作別操之過急

延伸閱讀

Jennie、V巴黎約會遭直擊 牽手散步影片曝光

Jennie、V巴黎約會遭直擊 牽手散步影片曝光
長輩教菜放涼才能進冰箱…她打破規定「沒事啊」 廚師解惑

長輩教菜放涼才能進冰箱…她打破規定「沒事啊」 廚師解惑
美國的冰箱貼文化

美國的冰箱貼文化
戒掉「這習慣」吃得更健康 營養師：冰箱不能殺菌

戒掉「這習慣」吃得更健康 營養師：冰箱不能殺菌

熱門新聞

圖片來源/ingimage

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

2023-05-11 12:36
網上近日瘋傳1段在銀行ATM分行（自動櫃員機地點分行）內活春宮影片。（影片截圖）

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

2023-05-14 23:08
澳洲牧羊犬玩疊疊樂穩如泰山。（取材自微博）

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

2023-05-11 23:55
港星葉子楣36F的傲人上圍。（影片截圖）

曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出

2023-05-15 01:13
賈靜雯因為需要往返兩岸工作，因此機場穿搭也不馬虎，近期就被直擊她以丹寧無袖背心配搭黑色條紋長褲，小露性感纖腰。(圖:Tory Burch提供)

48歲賈靜雯拎美包現身機場 滿滿少女感讓人不敢相信

2023-05-16 02:40
圖片來源/ingimage

人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王

2023-05-15 15:00

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？