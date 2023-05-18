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拍賣史上最貴的書 這本希伯來語聖經 紐約3810萬元落槌

中央社／紐約17日綜合外電報導
世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元落槌。（美聯社）
世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元落槌。（美聯社）

世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元落槌，拍賣公司蘇富比表示，這是拍賣史上最昂貴的書籍或文件之一。

「沙遜抄本」（Codex Sassoon）包括希伯來聖經全部24冊，含創世記（Genesis）前10章，全書只缺失約8頁。研究人員認為其歷史可追溯到9世紀末或10世紀初，是世上現存最古老、近乎完整的希伯來語聖經。自1989年以來，它一直為瑞士金融界收藏家薩夫拉（Jacqui Safra）所有。

「沙遜抄本」估價落在3000萬到5000萬美元間，幾個月來，各界不斷臆測口袋夠深的潛在買家人選有哪些。

前美國駐羅馬尼亞大使、曾任美國猶太人委員會主席摩西（Alfred H. Moses）今天以3810萬美元標得這本文物，將捐給以色列特拉維夫（Tel Aviv）的ANU猶太民族博物館（ANU Museum of the Jewish People）。

此次拍賣的成交價超越微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）1994年以3080萬美元拍下的達文西（Leonardo da Vinci）「萊斯特手稿」（Codex Leicester），成為史上價格數一數二高的書籍或文件。

蘇富比2021年11月以4300萬美元拍出美國憲法第一版印刷品，目前仍穩居拍賣史上最高價的書籍或文件。

世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元落槌。（路透）
世界上最古老、最完整的希伯來語聖經「沙遜抄本」今天以3810萬美元落槌。（路透）

拍賣 猶太 博物館

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