我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒35分領軍 熱火打爆綠衫軍拔頭籌

北卡州通過「12周墮胎禁令」 議會推翻州長否決

地球越來越熱…科學家警告：未來5年將比工業化前高34.7℉

編譯張君堯／即時報導
科學家警告稱「全球在未來5年幾乎肯定會經歷創紀錄的新高溫」，且溫度可能比工業化前上升華氏34.7度以上。（Getty Images）
科學家警告稱「全球在未來5年幾乎肯定會經歷創紀錄的新高溫」，且溫度可能比工業化前上升華氏34.7度以上。（Getty Images）

科學家警告稱「全球在未來5年幾乎肯定會經歷創紀錄的新高溫」，且溫度可能比工業化前上升華氏34.7度以上。

衛報報導，世界氣象組織（WMO）的研究表示「超過華氏34.7度的數據應該只是暫時的」，不過科學家警告說「這可能會產生可怕後果」，聯合國機構也指出「無論如何，這將顯著加速人類對全球氣候系統的影響並將世界帶入未知領域」。

根據2015年的巴黎氣候協議，各國已承諾努力將全球氣溫控制在不高於工業化前華氏34.7度，因為科學界認為「超過華氏34.7度的暖化將引發一連串越來越嚴重且可能不可逆的影響」。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示「這份報告並不意味著我們將永久超過巴黎協定規定的華氏34.7度，這是指多年的長期暖化，然而WMO正在發出警報稱：我們將以越來越頻繁的頻率暫時超出華氏34.7度的水平」。

在過去一年的熱浪中，世界許多地區的溫度都創下新記錄，但上述報告指出「這些高溫紀錄可能只是一個開始，因為氣候崩潰和聖嬰現象的共同影響創造熱浪席捲全球」。科學家們發現隨著反聖嬰和新聖嬰現象的發展，未來5年中至少有一年將成為有記錄以來最熱的年份、可能性達 98%。

塔拉斯表示「預計未來幾個月將出現暖化的聖嬰現象，這將與人類引起的氣候變遷相結合，將全球氣溫推向未知領域，這將對健康、食品安全、水資源管理和環境產生深遠影響，我們需要做好準備」。

暖化 高溫 熱浪

上一則

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

延伸閱讀

溫室氣體加聖嬰現象 聯合國警告未來5年史上最熱

溫室氣體加聖嬰現象 聯合國警告未來5年史上最熱
破百億？全球人口 本世紀中 將登頂後下滑

破百億？全球人口 本世紀中 將登頂後下滑
4歲大谷與母親合照曝光 球迷感謝她生下地球最棒人類

4歲大谷與母親合照曝光 球迷感謝她生下地球最棒人類
「神祕黑石」砸穿新州民宅 科學家證實：罕見隕石

「神祕黑石」砸穿新州民宅 科學家證實：罕見隕石

熱門新聞

圖片來源/ingimage

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

2023-05-11 12:36
網上近日瘋傳1段在銀行ATM分行（自動櫃員機地點分行）內活春宮影片。（影片截圖）

銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

2023-05-14 23:08
澳洲牧羊犬玩疊疊樂穩如泰山。（取材自微博）

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

2023-05-11 23:55
港星葉子楣36F的傲人上圍。（影片截圖）

曾為胸投保百萬 F奶「波神始祖」葉子楣平胸照流出

2023-05-15 01:13
圖片來源/ingimage

人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王

2023-05-15 15:00
賈靜雯因為需要往返兩岸工作，因此機場穿搭也不馬虎，近期就被直擊她以丹寧無袖背心配搭黑色條紋長褲，小露性感纖腰。(圖:Tory Burch提供)

48歲賈靜雯拎美包現身機場 滿滿少女感讓人不敢相信

2023-05-16 02:40

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價