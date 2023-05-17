地球越來越熱…科學家警告：未來5年將比工業化前高34.7℉

科學家警告稱「全球在未來5年幾乎肯定會經歷創紀錄的新高溫」，且溫度可能比工業化前上升華氏34.7度以上。（Getty Images）

科學家警告稱「全球在未來5年幾乎肯定會經歷創紀錄的新高溫 」，且溫度可能比工業化前上升華氏34.7度以上。

衛報報導，世界氣象組織（WMO）的研究表示「超過華氏34.7度的數據應該只是暫時的」，不過科學家警告說「這可能會產生可怕後果」，聯合國機構也指出「無論如何，這將顯著加速人類對全球氣候系統的影響並將世界帶入未知領域」。

根據2015年的巴黎氣候協議，各國已承諾努力將全球氣溫控制在不高於工業化前華氏34.7度，因為科學界認為「超過華氏34.7度的暖化 將引發一連串越來越嚴重且可能不可逆的影響」。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示「這份報告並不意味著我們將永久超過巴黎協定規定的華氏34.7度，這是指多年的長期暖化，然而WMO正在發出警報稱：我們將以越來越頻繁的頻率暫時超出華氏34.7度的水平」。

在過去一年的熱浪 中，世界許多地區的溫度都創下新記錄，但上述報告指出「這些高溫紀錄可能只是一個開始，因為氣候崩潰和聖嬰現象的共同影響創造熱浪席捲全球」。科學家們發現隨著反聖嬰和新聖嬰現象的發展，未來5年中至少有一年將成為有記錄以來最熱的年份、可能性達 98%。

塔拉斯表示「預計未來幾個月將出現暖化的聖嬰現象，這將與人類引起的氣候變遷相結合，將全球氣溫推向未知領域，這將對健康、食品安全、水資源管理和環境產生深遠影響，我們需要做好準備」。