狗狗開車街頭狂飆？男酒駕怕被抓「竟跟狗換位置」 警察看傻眼開單

BBC與沙加緬度蜂報16日報導,科羅拉多州 一名超速的駕駛被警方攔下後,試圖跟他放在乘客座位的狗交換位置以避免被捕。

這起事件發生在13日,科羅拉多州春田市警局(Springfield Police Department)在臉書貼文指出,當事人一開始是因為在限速每小時48公里的區域飆到每小時84公里而被警員攔下。當警員接近車輛時,卻看到了離奇的一幕在眼前展開。

警局在聲明寫到,「駕駛試圖跟他的狗交換位置…當SPD警官接近時,看到了整個過程」。據悉,該名男子不只超速,同時還喝醉了,下車後卻宣稱自己「沒在駕駛」該輛汽車 ,

當警官詢問他是否喝了酒時,男子隨即拔腿就跑,但他沒能跑多遠。警方表示,他在距離車輛近20公尺內被捕,並被控犯下酒後駕車(DUI)、拒捕與超速,先被送到醫院,接著被押進了監獄 ,至於男子的狗則被送交駕駛的熟人,在飼主坐牢期間接受照料。

警方沒有透露男子與狗的名字,但後來知悉普韋布洛(Pueblo, CO)對他發了2張有效逮捕令,「狗則沒有面臨任何指控,只是警告一番,就把牠放了」。

