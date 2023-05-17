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狗狗開車街頭狂飆？男酒駕怕被抓「竟跟狗換位置」 警察看傻眼開單

編譯周辰陽／即時報導
美國科羅拉多州一名超速的駕駛被警方攔下後，試圖跟他放在乘客座位的狗交換位置以避免被捕。示意圖。（路透 / Alamy / Andriy Popov）
美國科羅拉多州一名超速的駕駛被警方攔下後，試圖跟他放在乘客座位的狗交換位置以避免被捕。示意圖。（路透 / Alamy / Andriy Popov）

BBC與沙加緬度蜂報16日報導，科羅拉多州一名超速的駕駛被警方攔下後，試圖跟他放在乘客座位的狗交換位置以避免被捕。

這起事件發生在13日，科羅拉多州春田市警局（Springfield Police Department）在臉書貼文指出，當事人一開始是因為在限速每小時48公里的區域飆到每小時84公里而被警員攔下。當警員接近車輛時，卻看到了離奇的一幕在眼前展開。

警局在聲明寫到，「駕駛試圖跟他的狗交換位置…當SPD警官接近時，看到了整個過程」。據悉，該名男子不只超速，同時還喝醉了，下車後卻宣稱自己「沒在駕駛」該輛汽車

當警官詢問他是否喝了酒時，男子隨即拔腿就跑，但他沒能跑多遠。警方表示，他在距離車輛近20公尺內被捕，並被控犯下酒後駕車（DUI）、拒捕與超速，先被送到醫院，接著被押進了監獄，至於男子的狗則被送交駕駛的熟人，在飼主坐牢期間接受照料。

警方沒有透露男子與狗的名字，但後來知悉普韋布洛（Pueblo, CO）對他發了2張有效逮捕令，「狗則沒有面臨任何指控，只是警告一番，就把牠放了」。

科羅拉多州 監獄 汽車

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