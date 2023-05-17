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醫師太忙忘了…病人被關進「核磁共振艙」遭上鎖3小時

聯合新聞網／即時報導
中國一名女子到醫院做「核磁共振艙」做檢查，結果沒想到醫師太忙，竟將患者遺忘在核磁共振艙內長達3小時。示意圖。（本報資料照片）
中國一名女子到醫院做「核磁共振艙」做檢查，結果沒想到醫師太忙，竟將患者遺忘在核磁共振艙內長達3小時。示意圖。（本報資料照片）

中國一名女子日前到醫院做健康檢查時，被送進去「核磁共振艙」做進一步詳細檢查，結果沒想到醫師太忙，竟將患者「丟包」在核磁共振艙內，讓女子一人在艙內長達3個小時。丈夫遲遲找不到人，找到醫師開艙之後，女子才得已「重見天日」。事後院方表示，這屬於重大醫療事故，該名醫師已經被辭退。

澎湃新聞報導，浙江一名女子到醫院做檢查時，被醫師遺忘在核磁共振艙，時間長達近3個小時，由於頭套固定不能亂動，直到腳麻了才下機，卻意外發現核磁共振艙竟被上鎖。直到丈夫遲遲找不到人，找到醫師之後，才將核磁共振艙打開，女子得已「重見天日」。

據悉，該名負責檢查的醫師業務繁重，除了做核磁共振艙檢查以外，還要負責拍片子，當時把核磁共振位置固定好之後就拍片去了，拍完片後恰巧主任有請他去看片子，便忘記了這位正在核磁共振艙進行檢查的女子，而一關就是3小時。院方工作人員表示，這是醫師疏忽大意所致，涉事醫師已辭退，並且向病人道歉。

工作人員稱，醫院做核磁共振的醫師不固定，每天都是不同的醫師做，該名醫師已被辭退，並向病人道歉，「這樣的事，對科室來說屬重大醫療事故，全中國沒有發生幾例，未來將為制訂相關規定，不讓這種情況再發生。」當地衛健局人員也指出，事後已責令醫院處罰當事醫師。

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