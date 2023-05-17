一家四口做骨髓配對 他見結果驚覺爸爸「頭冒綠光」：要說嗎

一名網友分享，某次幫一家四口做骨髓配對，報告出爐讓他驚覺媽媽可能外遇。（示意圖／Ingimage）

一名網友在PTT八卦 板分享真實案例，某次幫一家四口做骨髓配對，報告出爐後卻發現夫妻和兩個小孩的配對結果大不同，讓他驚覺媽媽可能外遇，並向網友請益「要講嗎？」

網友解釋，骨髓配對要驗HLA（人類白血球抗原）的契合度，正常情況下，若為親生的結果會是「一半契合」，然而他卻遇到爸爸跟兩個兒子「完全不合」，媽媽跟兩個兒子「一半契合」的窘境。加上兩個兒子互相部分契合的結果，也讓網友驚覺爸爸「綠綠的」，推測老婆可能背地裡跟小王生了兩個。

貼文一出，網友們看法不一，「講啊，是我會想知道真相」、「你想讓人家庭失和就講啊」、「委婉暗示」、「不要講，不知道的最快樂」、「就說不匹配就好，不要多說」、「被移植的病人如果是爸爸，也只能說不符合」。

有人則認為只需秉持專業態度即可，「就報告老實寫，他沒發現就算了」、「你就直接跟他說老婆一半契合，你不契合，一般血親都有一半契合就好，他自然會懂，難不成要騙他說他也契合嗎？」。

不過，也有網友批評想太多，「說不定他們自己知道，不用腦補了，做你該做的」、「頂多老實說不合，剩下猜測的就省了吧」、「爸爸又不是傻子，不勞多嘴」、「確定不是再婚嗎」、「有可能是繼父啊，那也沒啥」、「有時候只是繼父不用想太多」。

對此，貼文的網友補充說道，一般考慮做骨髓移植的前提，應該都是因為血親才會有高成功率，否則就送慈濟骨髓資料庫配對就好，非血親一般不會這樣盲做，因此才讓他有這樣的想法。