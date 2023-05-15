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金氏紀錄「最長壽狗狗」慶31歲生日 主人曝長壽秘訣

編譯張君堯／即時報導
金氏世界紀錄中「最長壽的狗狗」近日慶祝牠的31歲生日，主人也透露愛犬長壽的秘訣是「平靜的生活環境」。(歐新社)
金氏世界紀錄中「最長壽的狗狗」近日慶祝牠的31歲生日，主人也透露愛犬長壽的秘訣是「平靜的生活環境」。(歐新社)

金氏世界紀錄（Guinness World Records）中「最長壽的狗狗」近日慶祝牠的31歲生日，主人也透露愛犬長壽的秘訣是「平靜的生活環境」。

衛報報導，這隻高齡31歲的純種阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）「波比」（Bobi）和主人柯斯塔（Leonel Costa）居住在葡萄牙凱魯斯（Conqueiros）。據悉，波比的出生日期得到當地行政區獸醫服務機構的認可，牠的年齡也得到葡萄牙政府授權的寵物數據庫的驗證。

柯斯塔13日為波比在家中舉行盛大的派對慶生，有超過100人前來參加「非常傳統」的葡萄牙派對，平時只吃人類食物的波比與賓客一同享用美食，現場更有舞蹈團進行表演。

高齡31歲的純種阿蘭多獒犬「波比」和主人柯斯塔居住在葡萄牙凱魯斯。(歐新社)
高齡31歲的純種阿蘭多獒犬「波比」和主人柯斯塔居住在葡萄牙凱魯斯。(歐新社)

柯斯塔提到自己過去曾養過幾隻老狗，包括波比的母親也在18歲時離世，不過他表示自己從未想過波比會活超過30歲，並補充說自己認為波比長壽的最大因素之一是「生活中平靜且和平的環境」，並提到波比一直在房子周圍的森林中自由漫步、從未被束縛或拴住。

柯斯塔提到「波比非常善於交際、從不孤單」，不過高齡31歲的波比走路已出現不便，如今牠更喜歡在家中院子閒逛，除了視力變差外，波比睡覺的時間也變得很多。

現年38歲的柯斯塔在波比出生時年僅8歲，他指出「波比很特別，因為看著他就像想起家人，不幸的是他們大多已經不在，我的父親、兄弟或祖父母都已經離開這個世界」。

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