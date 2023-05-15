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想加酸菜還是炸魚薯條？廣島「客製」御好燒歡迎G7訪客

中央社／廣島14日報導
御好燒配料通常包括麵條、高麗菜、麵糊以及肉。（路透）
御好燒配料通常包括麵條、高麗菜、麵糊以及肉。（路透）

日本首相岸田文雄本周在廣島接待七大工業國集團（G7）領袖時，廣島的餐廳希望端出在地特色美食御好燒，並以多種食材滿足外國遊客味蕾。

路透報導，廣島是日本本州西部的旅遊勝地，作為近78年前原爆的首座城市，它的名字永遠銘刻於歷史。

岸田的國會選區涵蓋部分廣島市，這座人口超過100萬的城市擁有大約800家「御好燒」（okonomiyaki）專賣店。這種美味可口的煎餅名稱意味著「隨心所欲地去料理」。

這道招牌菜的配料通常包括麵條、高麗菜、麵糊以及在熾熱金屬板上油煎的肉，隨著G7峰會到來，廣島什錦燒業者團體「御好燒協會」已想出如何將各國喜愛的食材與御好燒結合在一起。

廣島市的御好燒連鎖店Chinchikurin經理表示：「御好燒可說是最受廣島市民喜愛的靈魂食物。」

「我們認為有很多來自不同國家的客人會來到這裡，所以想提供各種口味的御好燒來滿足他們的口腹之慾」。

這些口味包括德國酸菜、加入楓糖漿的加拿大風味，還有向義大利致敬的培根蛋麵風格；而美式風味的御好燒會有漢堡排，法國版的則是將高麗菜、豆芽、培根、奶酪、煎蛋等配料淋上御好燒醬，全部包進可麗餅中。

不過，有些廣島民眾對這些新口味的御好燒沒什麼把握，比如加了炸魚薯條的英式風味。

一名上班族表示：「如果是炸魚薯條配可樂，那很OK，但我不認為我會喜歡這種口味的御好燒。」

御好燒配料通常包括麵條、高麗菜、麵糊以及肉。（路透）
御好燒配料通常包括麵條、高麗菜、麵糊以及肉。（路透）

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