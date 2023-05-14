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銀行活春宮 男女「激戰」還換姿勢 路人不忍了…衝進去開扁

編譯中心／即時報導
網上近日瘋傳1段在銀行ATM分行（自動櫃員機地點分行）內活春宮影片。（影片截圖）
網上近日瘋傳1段在銀行ATM分行（自動櫃員機地點分行）內活春宮影片。（影片截圖）

網上近日瘋傳一段銀行活春宮影片，指巴西一對男女於ATM分行內激戰，煽情過程全都透過半透明的玻璃窗被外面來來往往的民眾看得一清二楚。最終有人衝入分行內，喝斥並要求這對男女停止性行為。

綜合媒體報導，事發地點在巴西聖保羅布拉德斯科銀行一處ATM分行。網上流傳影片長27秒，見到房內一對男女脫掉下半身衣物正在激烈性交，並轉換了不同姿勢。雖然ATM的玻璃幕有稍作霧化，無法清楚地看到情侶的模樣，但這樣的場景宛如在演18禁的皮影戲。

比起訕笑拍攝或閃避，大多數民眾都非常氣憤，不滿這對男女在激戰時間過久。一名男子帶頭闖入ATM分行，喝斥並要求這對男女停止性行為，而其他民眾也紛紛趕來，見他們態度相當不以為然，還一度發怒動粗，最後終於讓他們匆匆逃離現場。

報導指出，事件上新聞後，布拉德斯科銀行發聲明指，ATM分行內監視器已拍下整個過程，會將畫面交由警方進行調查處理。但報導未提及該對男女是否銀行職員。

巴西

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