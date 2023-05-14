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飛機在機場跑道「慢慢滑行」因機長想賺更多鐘點費？

聯合新聞網／綜合報導
國泰航空部分航班被指在機場跑道滑行時速度過慢導致塞機。（美聯社）
國泰航空部分航班被指在機場跑道滑行時速度過慢導致塞機。（美聯社）

國泰航空上月底向機師發出內部通告，指收到多地機場香港機場管理局反映，港媒報導，有部分國泰航班起降前後在機場跑道滑行時速度過慢，阻塞停機坪，警告機師若再犯將遭處分。據稱，機師這麼做是為賺取更多的鐘點費。

報導稱，國泰近期在歐美機場也曾被投訴飛機在停機坪滑行過慢。翻查航班紀錄網站，平常閘口和跑道之間約需時10分鐘，但有國泰的航班竟足足滑行了40分鐘。有機師猜測，這麼做可能視想增加有薪時數。

港媒報導指出，國泰航空前年大裁員，更新所有機組人員合約。機師有薪時數，舊合約是用公司預計航程時數計算，只多不少，提早抵達目的地不會被扣「鐘錢」；但新合約改為計算實際航程，若每次航程在跑道滑行時多數十分鐘，以機長時薪計算一個月就有機會多賺港幣數萬元津貼。

代表國泰機師的香港航空機組人員協會回覆查詢稱，滑行速度問題反映了國泰新合約的問題，其他航空公司計算飛行時數薪水的方法，會鼓勵提高效率，但國泰的計算方法卻是「愈飛得快、人工愈少」。

協會主席Paul Weatherilt表示，在目前國泰機師的合約及薪酬下，上述事件只是「很小的一部分」。國泰在有利潤的情況下，機師的薪酬仍較疫情前少了40%，其他津貼也被削減，導致機師人手短缺及離職潮持續。目前國泰的資深機師不及所需人手一半，預期未來數年航班也會短缺，這將影響香港作為國際航空樞紐的地位，也難以吸引及挽留人才。

機場 香港 疫情

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