「星際異攻隊3」蟬聯北美周末票房冠軍 總票房破4億美元

「星際異攻隊3」被譽為是三部曲的完美收尾。(圖:迪士尼提供)

「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)繼續穩居北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站Box Office Mojo5月14日發布的電影 市場數據,35部影片北美周末票房(12日至14日)報收約9769萬美元,與前一周末相比下滑近39%。

漫威最新超級英雄電影「星際異攻隊3」第二個上映周末雖票房環比跌幅約48.9%,仍以約6050萬美元蟬聯北美周末票房冠軍,在該統計周期北美周末總票房中占比超過六成。目前這部科幻冒險動作片在北美地區累計收獲約2.13億美元;加上海外市場,總票房現已迅速升至約4.76億美元。

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球總票房已突破12億美元 。(圖:UIP提供)

另一部近期熱門影片「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie),則以約1300萬美元續居北美周末票房排行榜次席。這部改編自任天堂 經典遊戲的動畫片粉絲基礎雄厚,目前北美累計票房約5.36億美元;加上海外市場,總票房已突破12億美元。

12日亮相的兩個新面孔——喜劇片「高年級姐妹會2」(Book Club: The Next Chapter)和動作懸疑片「催眠狙擊」(Hypnotic)亦衝入本期北美周末票房十強,但皆口碑平平。

「高年級姐妹會2」延續全明星陣容的原班人馬。該片首映周末票房約650萬美元,摘得本期榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.6、MTC評分48、爛番茄新鮮度46%,CinemaScore打分為B。無論開畫票房還是影評反響,這部時隔5年推出的續集都全面低於前作。有評論稱,儘管演員們依然各具風采、實力不凡,但與第一部輕鬆幽默的劇情相比,續集顯得平淡無趣。

班艾佛列克帶來動作新片「催眠狙擊」。(圖:甲上提供)

另一部新片「催眠狙擊」由班艾佛列克 (Ben Affleck)主演,以約236萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.7、MTC評分53、爛番茄新鮮度僅38%,CinemaScore打分為C+。

此外,恐怖片「鬼玩人:復活」(Evil Dead Rise)、喜劇劇情片「神啊你在嗎」(Are You There God? It"s Me, Margaret)、動作驚悚片「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)、愛情喜劇劇情片「緣來可以愛多次」(Love Again)、運動劇情片「Air」和動作冒險奇幻片「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),依次分享本期北美周末票房十強其他席位。