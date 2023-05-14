「星際異攻隊3」蟬聯北美周末票房冠軍 總票房破4億美元

「星際異攻隊3」被譽為是三部曲的完美收尾。(圖：迪士尼提供)

「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）繼續穩居北美周末票房排行榜榜首。 據票房統計網站Box Office Mojo5月14日發布的電影 市場數據，35部影片北美周末票房（12日至14日）報收約9769萬美元，與前一周末相比下滑近39%。

漫威最新超級英雄電影「星際異攻隊3」第二個上映周末雖票房環比跌幅約48.9%，仍以約6050萬美元蟬聯北美周末票房冠軍，在該統計周期北美周末總票房中占比超過六成。目前這部科幻冒險動作片在北美地區累計收獲約2.13億美元；加上海外市場，總票房現已迅速升至約4.76億美元。

「超級瑪利歐兄弟電影版」全球總票房已突破12億美元 。（圖：UIP提供）

另一部近期熱門影片「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），則以約1300萬美元續居北美周末票房排行榜次席。這部改編自任天堂 經典遊戲的動畫片粉絲基礎雄厚，目前北美累計票房約5.36億美元；加上海外市場，總票房已突破12億美元。

12日亮相的兩個新面孔——喜劇片「高年級姐妹會2」（Book Club: The Next Chapter）和動作懸疑片「催眠狙擊」（Hypnotic）亦衝入本期北美周末票房十強，但皆口碑平平。

「高年級姐妹會2」延續全明星陣容的原班人馬。該片首映周末票房約650萬美元，摘得本期榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.6、MTC評分48、爛番茄新鮮度46%，CinemaScore打分為B。無論開畫票房還是影評反響，這部時隔5年推出的續集都全面低於前作。有評論稱，儘管演員們依然各具風采、實力不凡，但與第一部輕鬆幽默的劇情相比，續集顯得平淡無趣。

班艾佛列克帶來動作新片「催眠狙擊」。(圖：甲上提供)

另一部新片「催眠狙擊」由班艾佛列克 （Ben Affleck）主演，以約236萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.7、MTC評分53、爛番茄新鮮度僅38%，CinemaScore打分為C＋。

此外，恐怖片「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise）、喜劇劇情片「神啊你在嗎」（Are You There God? It"s Me, Margaret）、動作驚悚片「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）、愛情喜劇劇情片「緣來可以愛多次」（Love Again）、運動劇情片「Air」和動作冒險奇幻片「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），依次分享本期北美周末票房十強其他席位。