考多爛？高中生砸重金找徵信社攔成績單：分數你看了會吐

有高中生因為考試成績不理想，斥資「四位數」重金，委託徵信業者幫忙攔截成績單。示意圖，非新聞當事人。（取材自Ingimage）

每到期中、期末考，學校都會寄發紙本成績單回家，為了避免家庭革命，不少學生成長階段都有「攔截成績單」的經驗。近來高三學生準備畢業，各校也陸續寄發成績單，卻有一名已年滿18歲的高中生，斥資「四位數」台幣委託徵信業者到透天家裡攔截成績單，當業者反問她為何要攔截，以及攔截後是否能拆信看內容，該名高中生僅說是成績單，「你看了都會吐的分數」。

立達國際徵信有限公司執行長謝智博在臉書 以「那些奇葩的委託」為題，分享一名苦惱的就學少女，委託他們攔截寄到家中的成績單，以拯救她或將失色的青春、拒止湧自母親的風暴 。他們也以「搶救成績單」做為專案名稱，將在下周準時出任務。

在該名女學生與業者的匿名對話紀錄中，謝智博也分享，他們反覆詢問郵差幾時來送信，女學生也已掌握「大概是9時來」，業者追問是否有管理員收信，以及家裡何時會有人收信，由於女學生是住透天，必須直接前往信箱攔截。而當業者再問攔截成績單的理由，只見女學生語帶保守回應「當然是爛透的事」、「你看了都會吐的分數」。

謝智博受訪時表示，因為委託人有明定成績單會來的時間，以及母親回家收信的時間，外加職業別是學生，該案僅收「四位數」。該份成績單即將以平信寄出，他們將在下午1時持信箱鑰匙去搜刮信箱並錄影拍照。

謝智博也提到，若今日是攔截一般的信件，因為涉犯刑法315條「隱匿他人封緘信件」，一樁案件可能要收上好幾萬。不過他分析，該案可以收低價，主因是告訴乃論，就算被學生家長發現，他們自己的女兒是「教唆犯」，屆時和解效力及於其他共同正犯，家長也不太可能真的告女兒。