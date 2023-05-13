MLB／運動家三壘手神奇接殺後翻牆 謝牛棚幫他「導航」

運動家隊三壘手彼德森上演神奇美技，接完球後整個人「倒栽蔥」摔進後援投手待命區。

運動家13日以0：5遭到遊騎兵隊完封，但三壘手彼德森（Jace Peterson）端出一記神奇的接球，在界外區一路狂奔，跑動不受牛棚區投手丘影響，最終背對將這球收進手套，再轉了一圈翻牆進入後援投手待命區。

這記精采play出現在2局上、兩出局塔維拉斯（Leody Taveras）的打席，他在2好1壞時所面對的第4球，打向左外野界外區，而運動家主場奧克蘭 競技場廣闊的界外區，給了彼德森上演美技的空間。

彼德森當時加速狂奔，儘管眼睛盯著球的飛行軌跡，但在自家牛棚投手們的提醒下，注意到腳下的投手丘，最終就在牛棚投手丘上接到這球，由於煞車不及，接著翻了一圈進入牛棚待命區，但他一手搭著護牆，順利雙腳落地，再自行翻牆回到場上。

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）表示，「這是我所見過最敏捷的play之一，我們以前有運動能力很棒的三壘手查普曼（Matt Chapman），現在在他身上也看到類似的play，跑了那麼遠，還有投手丘要注意，我很感激他並未在跌進牛棚時傷到自己。」

彼德森還原當下，看了球的高度後，他知道還有很多空間處理這球，「最難的部分在於確定投手丘的位置，但牛棚投手做得很棒，他們讓我知道投手丘在哪裡，我知道我正在靠近，這讓我可以注意自己的步伐。」