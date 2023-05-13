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8歲童露營迷路困密州山區 靠吃雪活2天獲救

TVBS新聞網／編輯 周子馨 即時報導
8歲男童在密西根州山區迷路，靠著吃雪補充水分，兩天後平安獲救。（取材自推特）
8歲男童在密西根州山區迷路，靠著吃雪補充水分，兩天後平安獲救。（取材自推特）

美國一名8歲男童日前與家人前往密西根州山區露營時，不慎與其他人走散，找不到返回營區的道路。所幸男童野外求生能力超強，靠著吃雪補充水分，並躲在樹幹下躲雨、蓋樹葉取暖，最終在失蹤2天後平安獲救。

綜合媒體報導，這名8歲男童南特（Nante Niemi）上周六（6日）第一次參加家族的年度野營活動，一家人開心前往密西根州的波丘派恩山（Porcupine Mountains）公園露營。結果南特在撿柴火時與家人走散，在樹林中迷路無法返回營區。家人發現南特失蹤後，也馬上通報相關單位，動員150人進行搜索。

密西根警方表示，由於山區有大量積水，加上積雪導致多條道路無法通行，救難人員及志工把搜索範圍集中在營區方圓100平方公里內的區域，最終是一名志工於本周一（8日）順利在距離營區約3.2公里處的一個樹幹下發現南特。

南特獲救後跟警方分享，他跟家人走散時，身上完全沒有食物，過去兩天靠著吃乾淨的雪來補充水分，把樹枝和樹葉蓋在身上取暖，並在樹幹下躲雨等待救援，雖然一度想自己找路走回營區，但發現留在原地等待救援是最保險的方式。警方透露，南特獲救時身體狀況良好，已經平安回到家人身邊。

超強！美8歲童露營迷路困山區　靠吃雪活2天獲救

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