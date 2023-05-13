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老婆婆抱整箱泡麵等公車卻不搭 原來要送暖心駕駛

記者余采瀅、陳秋雲／台中即時報導
擔任公車駕駛16年的羅兆彬，常協助身障者搭公車，被身障者視為指定駕駛。(圖：台中市交通局提供)
擔任公車駕駛16年的羅兆彬，常協助身障者搭公車，被身障者視為指定駕駛。(圖：台中市交通局提供)

台中市公車一天發車8000多班，共1400多名駕駛，其中，被身障者視為指定駕駛的統聯客運司機羅兆彬，把乘客當家人服務，不擔心延遲時間；有一位阿嬤上車後貼心問「你呷飯了嗎？」他順口說，有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時，看到阿嬤抱著一箱碗麵在站牌旁等他，讓他感動的說，「這是最美味的阿嬤牌愛心泡麵」。

擔任公車駕駛16年的羅兆彬，目前行駛3路公車，常協助身障者搭公車，他快速熟練放下斜坡板到綁安全帶、扣住作業，讓身障乘客很有安全感。羅兆彬也會詢問視障乘客「等一下要坐到哪裡？」快到站時預先提醒，身障者向他說，「搭你的車，我就放心了」。

「開公車不無聊，反而可以看到很多人生百態。」羅兆彬表示，有長者上車無法刷卡，原來拿的是健保卡，還有持金融卡猛刷，也有乘客上車後，公車卡與錢包都忘記帶，好心乘客幫代墊車資，展現台灣人情味，他貼心準備200元台幣(約6.4美元)零錢，提供只帶百元鈔的乘客，捨不得乘客搭20元車資投100元，「車上找零是我個人的另外一種服務」。

統聯客運司機羅兆彬熟練操作綁安全帶、扣住輪椅等作業，方便讓身障者安全的搭公車。(...
統聯客運司機羅兆彬熟練操作綁安全帶、扣住輪椅等作業，方便讓身障者安全的搭公車。(圖：台中市交通局提供)

羅兆彬說，上周一位學生搭車時，看到他等紅綠燈時頻抓手背，下車前遞送護手霜，親切的說，「叔叔你的手太乾了，這一瓶給你擦」，讓他過了一個禮拜還是很感動。

另外，一位阿嬤中午時間搭車，貼心詢問「你呷飯了嗎？」羅兆彬順口說，有空時吃泡麵比較快，沒想到回程時，看到阿嬤又在站牌旁，車到了卻不搭，竟是抱一箱碗裝泡麵要給他方便在外食用，叮嚀「吃飽才有力氣工作」。羅兆彬直呼「這碗泡麵比山珍海味還好吃」。

羅兆彬說，公車司機提供平穩，舒適、安全的搭車環境，尊重工作的態度會感染乘客，常搭車的外國朋友特別畫了兔子簽名送他，也有不認識的乘客寫著「辛苦了，盡責的司機伯伯」的小卡片達謝，這像乘客頒給我的獎狀，無比榮耀。

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