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江蕙封麥後驚喜「獻聲」了 一句話解開方文琳情愁

記者杜沛學／台北即時報導
方文琳分享與江蕙私下相處狀況。記者吳致碩／攝影
方文琳分享與江蕙私下相處狀況。記者吳致碩／攝影

玉女掌門人方文琳擔任臺北榮民總醫院與中華民國婦癌基金會攜手推出的「六分鐘護一生 三合一保一世」全新健康專案代言人，其中幕後推手是已隱退歌壇的「二姐」江蕙，方文琳12日出席記者會，特別替江蕙「原音傳話」，她透露曾問江蕙為何對此活動不遺餘力？對方柔聲唱道：「我也是查某人（台語：女人）。」

方文琳透露與江蕙從昔日秀場就認識，有30多年交情，形容對方是像家人般的好姐姐，並笑說自己常「騷擾」江蕙，從談戀愛、失戀、結婚、離婚、寵物去世，內心酸甜苦辣都會第一時間跟江蕙分享，就算半夜心情不好，江蕙也會接她的電話，開釋她：「人生就是這樣啊，妳要看開點。」

方文琳透露上一次與江蕙見面是2年前約吃飯，因兩人的個性都喜歡獨處，不會刻意約見面，但都一直保持聯絡。江蕙在活動上「獻聲」，溫柔喊出宣導標語，是否會慫恿江蕙復出開唱？方文琳說：「不會，因為她的個性不會（復出）。」但會叮嚀對方要好好吃飯、睡覺。

另一位圈內前輩、恩師劉文正之前傳烏龍死訊，方文琳再度回想都直呼驚嚇。她形容劉文正很神祕，多年沒聯絡，但會透過友人關心後輩的近況，方文琳結婚時，劉文正也親自致電祝賀並包了大紅包；被問「再結一次婚」說不定可讓劉文正再度現身？方文琳大笑喊：「我的心已經沈浸很久了，不會再起漣漪了。」

昔日「飛鷹三姝」同袍裘海正曾喊話三姝合體，方文琳則直喊：「我們都快60（歲）了耶！是可以，但要看是什麼性質，我很久沒唱歌，要開演唱會的話，體力不OK。」並說伊能靜還要顧小孩，可能比較沒時間。

劉文正 中華民國 玉女

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