江蕙封麥後驚喜「獻聲」了 一句話解開方文琳情愁

方文琳分享與江蕙私下相處狀況。記者吳致碩／攝影

玉女 掌門人方文琳擔任臺北榮民總醫院與中華民國 婦癌基金會攜手推出的「六分鐘護一生 三合一保一世」全新健康專案代言人，其中幕後推手是已隱退歌壇的「二姐」江蕙，方文琳12日出席記者會，特別替江蕙「原音傳話」，她透露曾問江蕙為何對此活動不遺餘力？對方柔聲唱道：「我也是查某人（台語：女人）。」

方文琳透露與江蕙從昔日秀場就認識，有30多年交情，形容對方是像家人般的好姐姐，並笑說自己常「騷擾」江蕙，從談戀愛、失戀、結婚、離婚、寵物去世，內心酸甜苦辣都會第一時間跟江蕙分享，就算半夜心情不好，江蕙也會接她的電話，開釋她：「人生就是這樣啊，妳要看開點。」

方文琳透露上一次與江蕙見面是2年前約吃飯，因兩人的個性都喜歡獨處，不會刻意約見面，但都一直保持聯絡。江蕙在活動上「獻聲」，溫柔喊出宣導標語，是否會慫恿江蕙復出開唱？方文琳說：「不會，因為她的個性不會（復出）。」但會叮嚀對方要好好吃飯、睡覺。

另一位圈內前輩、恩師劉文正 之前傳烏龍死訊，方文琳再度回想都直呼驚嚇。她形容劉文正很神祕，多年沒聯絡，但會透過友人關心後輩的近況，方文琳結婚時，劉文正也親自致電祝賀並包了大紅包；被問「再結一次婚」說不定可讓劉文正再度現身？方文琳大笑喊：「我的心已經沈浸很久了，不會再起漣漪了。」

昔日「飛鷹三姝」同袍裘海正曾喊話三姝合體，方文琳則直喊：「我們都快60（歲）了耶！是可以，但要看是什麼性質，我很久沒唱歌，要開演唱會的話，體力不OK。」並說伊能靜還要顧小孩，可能比較沒時間。