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亮度約太陽2兆倍 天文學家觀察到有史以來最大的宇宙爆炸

編譯周辰陽／即時報導
英媒12日報導，天文學家發現了有史以來觀測到的最大宇宙爆炸，迄今持續了超過3年的時間。（照片翻攝：Twitter / CSIC）
英媒12日報導，天文學家發現了有史以來觀測到的最大宇宙爆炸，迄今持續了超過3年的時間。（照片翻攝：Twitter / CSIC）

天空新聞台與衛報12日報導，天文學家發現了有史以來觀測到的最大宇宙爆炸，迄今持續了超過3年的時間，成為紀錄在案的能量最高（most energetic）爆炸。

這個爆炸被命名為「AT2021lwx」，可以追溯至80億光年以外，亮度比任何已知超新星高出10倍。報導指出，「AT2021lwx」起初只是夜空一個不起眼的閃爍，但進一步的觀察讓天文學家相信，這次爆炸可能比太陽大上數千倍的超大氣體雲墜入超大質量黑洞所引發的結果。

報導指出，氣體雲或許起源於通常環繞著黑洞的大型塵埃「甜甜圈」（doughnut），但目前尚不清楚讓其從原有軌道偏離與落入黑洞的可能原因。

天文學家表示，這類天文事件很罕見，但以前從未觀測到這種規模。帶領本次觀察的南安普頓大學天文學家懷斯曼博士（Dr Philip Wiseman）說，研究團隊是碰巧遇到了這起事件，「我們正在尋找一種超新星類型的時候，它被我們的搜尋演算法標註了。

懷斯曼表示，雖然它逐漸變得更加明亮，卻有一年時間沒引起注意，只有後續觀察揭露距離有多遙遠的時候，天文學家才理解到此次事件規模幾乎難以想像，「我們估計，這是一個規模達太陽系100倍的火球，亮度則是太陽的約2兆倍，這是爆炸在3年內釋放的能量，大約是太陽將在100年壽命所釋放能量的100倍」。

懷斯曼還說，「大多數超新星跟潮汐破壞事件（TDE）逐漸消逝前只會持續幾個月，對於能亮上2年多的事件來說，立刻就是十分不尋常了」。

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