酒保老家挖出1946年威士忌 網驚：價值能抵一輛車

一位開酒吧的網友在老家意外找到一支經典款，價值500萬日幣的威士忌。（取材自推特）

酒精飲料因為製造年份、環境等等的不同，內容上會出現一些差異。某些早期年份的品項，更是炙手可熱，甚至一瓶價值就高達500萬日幣（約3.7萬美元）。近來有位日本 網友，就分享他在老家，竟意外找到一瓶近77年前的熱門威士忌。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，在日本經營酒吧「BarPalinka」的推特 網友松澤最近分享，表示他日前回到老家的時候，竟然意外挖出一瓶1946年的「麥卡倫威士忌」。這款威士忌當初因為在第二次世界大戰戰後製造，無法取得木炭蒸餾，而改用泥炭代替，因而產生特別的香氣，是非常名貴的一款威士忌。

松澤指出，以前他爸爸在老家就是開酒吧的，但他完全不知道居然藏了這款酒。問怎麼得到的，父親也只淡淡地表示當時就買下來了。然而這一支酒可是沒幾個人實際見過，只能在網路或漫畫裡看過的超珍稀款，市場價格高達500萬日幣，是許多愛好者趨之若鶩的夢幻逸品。

許多網友也紛紛回應「光拿著手都會抖」、「這能抵一台車了」、「太扯太扯太扯（喪失語言能力）」、「可以當傳家寶了」、「居然是1946年耶」、「應該要用8K錄影保存珍貴畫面」、「再留到2046年吧」、「趕快喝了吧（惡魔的低語）」、「這是我喝過最貴的一款」。