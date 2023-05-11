蚊子特別愛叮你？問題可能出在肥皂

研究發現，肥皂可能增加或減少一個人對蚊子的吸引力。(路透)

根據iScience雜誌周三刊登的一項研究，蚊子老是叮你，問題可能出在你用的肥皂。使用特定品牌的香皂，讓一些人對傳播黃熱病、登革熱、屈公病和茲卡病毒的蚊子而言，更具吸引力。

先前已有研究證實，一個人的氣味能增減他對蚊子的吸引力，而新研究表明，個人護理產品如香皂，也可能讓蚊子更喜歡叮你。

共同撰寫這項研究的維吉尼亞 理工大學生物化學助理教授Clément Vinauger說，氣味對於蚊子如何找到人至關重要」。

Vinauger的研究團隊找來四個人，分別測試了四種美國人常用的肥皂品牌，分別是Dial馬魯拉果油身體沐浴露、Dove深層滋養身體沐浴露、Simple Truth有機蜂蜜花香嬰兒洗髮和沐浴露，以及Native沐浴露。

參與者使用不同的肥皂清洗手臂，戴上尼龍袖套一小時，然後將袖套移置實驗室，由研究人員觀察有多少隻蚊子會停留在上面。

結果發現，有三個人洗手後比洗手前吸引到更多隻蚊子。Dial、Dove和Simple Truth都升高這三人對蚊子的吸引力，只有Native降低其吸引力。由於增減程度各異，表明蚊子不僅對肥皂有反應，而且對肥皂與參與者自然體味的相互作用也有反應。這些肥皂的製造商謝絕置評。

研究人員也調製出預期會吸引或驅趕蚊子的化學混合物，在第五個人身上測試。結果發現95%以上的蚊子有預期反應。比較吸引蚊子的混合物偏向丁香和熱帶水果味，蚊子比較不中意的則含有波旁威士忌和杏仁精氣味。

專家表示，這樣的研究有助開發更有效的驅蚊劑或誘餌。