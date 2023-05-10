Q&A：美債違約恐「天下大亂」美國為什麼不乾脆廢債限

美國總統拜登10日向國會共和黨人喊話，如果美國違約，「天下會大亂」，希望談成提高債限的協議。（路透）

美國總統拜登周三表示，債務不僅會讓美國陷入衰退，全球經濟也將被波及，希望藉此向共和黨 施壓，談成提高舉債上限的協議。他說：「如果我們違約，天下會大亂。」

美國的「債務上限」聽起來很嚴厲，好像對政府支出設限，但其實只影響到支付現有帳單，並不影響批准更多開支計畫的能力。部分人士建議研究廢除債務上限，以免每隔幾年就成為兩黨角力戰場。

1. 目前形勢如何？

美國距離觸及將近31.4兆美元的聯邦政府舉債上限愈來愈近。美國財長葉倫表示，債務違約的「大限日」最快可能落在6月1日。財政部從1月中以來一直使用一些非常規措施，例如暫停向聯邦雇員退休基金繳款，來推遲大限日。但這些措施有窮盡之時，情況會變得很可怕。

2. 債務違約會如何？

許多個人和企業必須面臨通常無法想像的山姆大叔賴帳的情況（至少要一段時間），包括領取社會保險金的人、軍人、有子女的家庭、聯邦醫療保險 計畫（Medicare）提供者，以及持有美國公債的人。政府可能部分停擺。不能如期兌付債券 還會造成連鎖性反應，信評機構會下調美國公債評級，使得政府、企業和居民的借貸成本全面上揚。白宮經濟顧問委員會表示，美國經濟「成長趨勢將迅速反轉，經濟下滑的深度與違約持續時間有關」，「曠日持久的違約可能嚴重損害經濟，就業會從目前的強勁成長演變成數百萬人失業」，就算只是過於接近債務上限，就像2011年那樣，同樣可能影響美國的信用評級並削弱消費者信心。

3. 債限怎麼來的？

債務上限的創立是在1917年，為簡化對第一次世界大戰的資金投入，將債券劃分為不同類別，這樣國會就不需要分別批准每批債券。到二戰快爆發的1939年，國會設下史上第一個債務總額上限，給予財政部發債的寬泛自由度。提高債務上限將使政府得以借進更多錢，來彌補國會已經批准的開支和稅收差額。

4. 為何變政治問題？

美國到直至1953年都會例行性調高債限，但那年，參議院沒有痛快調高債限，這是為了制約時任總統的艾森豪，他要求調高債限以建設公路系統。在那之後，債限又調高了數十次，通常也不會發生紛爭，例如川普擔任總統時，兩黨一致同意調高債限。但過去25年裡，債限愈來愈常成為黨派角力的武器。1995年末到1996年初，債限問題成為導致聯邦政府兩度停擺的原因之一。2011年又出現一次，以至於標普有史以來首度下調美國主權信用評級。消費者信心大降，國會共和黨人和時任總統歐巴馬的支持度雙雙重挫。為結束債務危機，歐巴馬同意未來十年削減逾2兆美元的開支。2013年，歐巴馬和共和黨再次為債務上限槓上，結果首次暫停債限限制。

5. 誰想提高債限？

美國兩黨領導人都承認必須提高債限，因為政府收支差距很大。但共和黨人希望把削減開支作為提高債限的前提。4月26日，眾議院通過了將債限調高1.5兆美元的提案，同時要求未來十年削減4.8兆美元的赤字。這個提案無法在參議院通過，眾院議長麥卡錫表示願意與拜登就共和黨版本的債限議案進行磋商，拜登說提高債限沒得商量，而且不能附加任何其他條件。

6. 一定要有債限？

一些預算專家和評論人士建議乾脆取消債限，他們認為國會在這個問題上時不時爭吵拉鋸會增加經濟不確定性。以前曾有規避債限的提議但被否決，包括鑄造鉑金硬幣存放在聯準會，或宣布債限違反憲法第14修正案，禁止質疑聯邦債務。近年有個獲得眾多關注的想法，那就是由財政部發行溢價債券。這種債券的利率高很多，投資人將提高標購價格，這樣能提供現金回籠政府並縮減債券面值以逃避債限。不過，葉倫和聯準會主席鮑爾都堅持國會必須採取行動。