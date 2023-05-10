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喬布斯稀有簽名支票透露「蘋果公司初始名」 喊價破5萬

聯合新聞網／ 即時報導
喬布斯稀有簽名支票釋出，競標價已超過5萬美元。（翻攝自拍賣公司RR Auction）
喬布斯稀有簽名支票釋出，競標價已超過5萬美元。（翻攝自拍賣公司RR Auction）

以不愛簽名聞名的蘋果Apple Inc.）已故創辦人喬布斯的簽名值多少錢？近日一張附有他親筆簽名、面額175美元的支票被拿出來拍賣，目前競標價格已超過5萬美元，此外這張支票還透露出蘋果公司早期的名稱「Apple Computer Company」。

據CNBC報導，這張附有賈柏斯簽名的支票簽署於1976年7月，剛好與蘋果公司成立同年，收款人則是一間管理諮詢公司，現已停業。而支票上也透露出蘋果公司草創初期的名稱「Apple Computer Company」，而地址「770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto, Ca 94304」則是喬布斯當時與合夥人在車庫經營蘋果時，用來聯絡及收發郵件的地址。

拍賣公司表示，這張支票記錄了「現代科技歷程上的重要時刻」，支票本身保存完整，狀況非常良好，相當具有收藏價值。截至目前為止，這張支票競拍價格已來到5萬3141美元。

蘋果公司於1976年成立，隔年更名為「Apple Computer, Inc.」，並從喬布斯家車庫搬至加州庫比蒂諾，到了2007年蘋果再次更名為「Apple Inc.」並使用至今。

蘋果已故創辦人喬布斯。（路透）
蘋果已故創辦人喬布斯。（路透）

支票 蘋果 Apple

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