鸚鵡突然滿口鹹濕情話還浪叫 人妻嚇壞意外揪老公偷吃

一對夫妻家中養了一隻寵物鸚鵡很是疼愛，最近妻子發現鸚鵡常常會發出奇怪的淫靡叫聲，甚至會講很煽情的話語，仔細追查後發現丈夫竟然帶小三回家恩愛，鸚鵡則是模仿了他們在恩愛時說的話。圖為示意圖，非當事鸚鵡。 (取材自推特)

毛小孩常常無意間就幫了人們大忙。一對夫妻家中養了一隻寵物鸚鵡很是疼愛，最近妻子發現鸚鵡常常會發出奇怪的淫靡叫聲，甚至會講很煽情的話語，仔細追查後發現丈夫竟然帶小三回家恩愛，鸚鵡則是模仿了他們在恩愛時說的話，這讓妻子大讚自家寵物鸚鵡竟然會幫忙抓姦。

綜合媒體報導，越南 一對夫婦經營經營了一間家具公司，也一起養了一隻聰明的寵物鸚鵡。因為家具公司生意相當好，夫妻倆忙不過來，便聘請了一位比妻子年長十歲的女傭到家中照顧家務和孩子。然而，女子發現到她的丈夫在女傭身邊時，常常會露出害羞和尷尬的詭異表情表情，隨後發現老公跟女傭的行為非常反常，甚至變得不關心公司業務，讓她開始起疑。

日前女子在家裡曬衣服的時候，聽到家中飼養的寵物鸚鵡居然發出詭異的叫聲，聽起來就像是男女歡愛的交媾聲音，甚至還會說出一些煽情的話，這讓她感到非常可疑，因此偷偷在家中安裝監視錄影器。果不其然，監視器錄到了老公偷情的畫面，兩人在床上瘋狂激戰，而養在房間的鸚鵡經常聽到飼主與女傭的情話綿綿跟叫床聲，再加上學習能力很強所以都學會了。

事後女子非常憤怒抓包老公偷吃，男子立刻承認自己已經厭倦了老婆，甚至想要跟年紀相當大的女傭私奔，她氣炸一狀告上法院要求離婚，目前官司正在訴訟中。離奇的事件在網路上掀起熱議，網友留言表示「原來養鸚鵡可以這樣用，長見識了」、「甄嬛傳老早就提醒大家了，要講悄悄話千萬不要在鸚鵡前面講，鸚鵡學舌可不是叫假的」、「好忠心的鸚鵡，幫忙自己老媽抓姦」。