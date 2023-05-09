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一夜醒來竟欠95萬美元車資 網友：是偷了廣州地鐵車廂？

記者林宸誼／即時報導
廣州有一名網友在小紅書上，發布一張地鐵扣費的圖片，上面顯示「應付金額：6543,114.24元」。（上游新聞）
廣州有一名網友在小紅書上，發布一張地鐵扣費的圖片，上面顯示「應付金額：6543,114.24元」。（上游新聞）

地鐵作為公共交通，收費不會特別貴，不過廣州一名乘客卻遇到「天價地鐵」，要扣費超過人民幣654萬（約95萬美元）。此事引發熱烈討論，不少人都指出是地鐵扣錯費了，還有網友戲稱：「這人是偷了車廂或者鐵軌嗎？」

上游新聞報導，廣州有一名網友在小紅書上，發布一張地鐵扣費的圖片，上面顯示「非付費區非本站進站」，「您需要額外支付費用出站」，「應付金額：6,543,114.24元」。圖片中赫然可見紅色的高達7位數的應付金額。

發帖人配文解釋，昨天進站後沒辦法出去，找了客務中心但沒能解決，本以為這個故障最多是扣完全程交通費，沒想到第二天一覺醒來就看到這天文數字。

廣州地鐵9日表示，經核實該名網友於5月7日約23點在地鐵客服中心反映無法出站，車站工作人員查看該網友所持手機NFC卡顯示異常，由於無法及時查詢卡片情況，工作人員已指引乘客使用APP乘車碼方式按實際行程支付出站。

廣州地鐵指出，目前已聯繫該乘客對該異常情況作進一步分析。後續，廣州地鐵將會同發卡公司、手機廠商與乘客密切溝通，妥善處理好網友反映的相關問題。

該事件登上微博熱搜，網友這樣說：「欠65塊錢我可能會著急擔心扣款，650萬的話就算了」「這應付金額還有零有整，好像是認真的」「要是自動扣費扣掉怎麼辦？」

「欠650萬，偷鐵軌了嗎？」「不知道還以為下車的時候順路偷走了廣州地鐵一節車廂」「這不是地鐵的功能故障，是功能智障。」

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