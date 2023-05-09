網紅MrBeast慶生宣布 「抽5人送1萬」

全世界最知名的創作者之一「MrBeast」7日迎接25歲生日，而影片題材一向以高昂獎金和製作費聞名的他也再Instagram上宣布將送給5名粉絲每人各1萬美元，引來全球網友留言。（取材自 [email protected] ）

全世界最知名的創作者之一「MrBeast」7日迎接25歲生日，而影片題材一向以高昂獎金和製作費聞名的他也再Instagram上宣布將送給5名粉絲每人各1萬元，引來全球網友留言。

「MrBeast」本名唐納森（Jimmy Donaldson），他的YouTube 頻道有超過1.51億人訂閱，其拍片內容時常出現超高的成本與獎金，他也普遍被認為是高成本YouTube創作者的先驅，唐納森還是YouTube社群 上的大規模協同運作籌款挑戰賽「Team Trees」的創始人之一。

生日為5月7日的唐納森今年選擇號召粉絲，並在自己的Instagram上表示「今天是我的生日，所以我要挑出5名我的粉絲並贈送5萬美元，每個人將分到1萬美元，你只需要將這則貼文分享到你的限時動態並在文章底下留言標註任一人」，還補充說「如果你沒有追蹤我，我就無法私訊你中獎消息，中獎人將在72小時之內選出，到時會貼出證明」。

唐納森此舉一出引發全球各國網友留言轉發，就連台灣也開始有大量Instagram使用者留言、希望成為5名幸運兒之一。對於唐納森的慶生活動，有些人表示「打開Instagram後看到每個人都再轉發一樣的東西」，也有人認為唐納森簡直是鬼才、僅用5萬元就可以收穫大量追蹤數。