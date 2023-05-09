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ChatGPT殺手？華裔大學生自創「防AI程式」吸120萬用戶

編譯張君堯／即時報導
隨著ChatGPT等人工智慧程式誕生，包括記者、編劇和大學教授等越來越工作領域的人皆擔憂最終會被取代，不過仍有人正尋求區分由人類或機器產出文本的技術。(美聯社)
隨著ChatGPT等人工智慧程式誕生，包括記者、編劇和大學教授等越來越工作領域的人皆擔憂最終會被取代，不過仍有人正尋求區分由人類或機器產出文本的技術。(美聯社)

隨著ChatGPT等人工智慧程式誕生，包括記者、編劇和大學教授等越來越工作領域的人皆擔憂最終會被取代，不過仍有人正尋求區分由人類或機器產出文本的技術。

彭博報導，檢測工具缺乏可靠性為教育工作者帶來兩難，即使老師發現學生的文章有70%可能由AI生成，但只要檢測工具的準確率並非100%就很難做出果斷裁決，同時隨著人工智慧的出現，抄襲的定義也在不斷演變。

現年22歲的普林斯頓大學電腦科學和新聞學的華裔學生愛德華‧田（Edward Tian）開發了一款名為「GPTZero」的應用程式，以此阻止在課堂上濫用ChatGPT。自1月以來，GPTZero已擁有120萬名註冊用戶，這款程式藉由分析文本的「困惑度」（Perplexity）以及「突發性」（Burstiness）來識別AI在何處被使用，假設上述兩項指標都很低時，該文本很可能就是AI生成。

據悉，GPTZero對人工文本的準確率達99%、對人工智慧文本的準確率則達85%。

此外，愛德華現在還啟動一項名為「Origin」的新計畫，旨在通過區分AI生成的假資訊和媒體報導的事實來「拯救新聞業」，他更獲得包括「Uncork Capital」和「Neo Capital」共同領投的350萬元資金，投資者包括「Stability AI」執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）。

這個由十人組成的團隊現在希望賦予新聞業權力，並正在與BBC等大型媒體以及包括紐時前執行長湯普森（Mark Thompson）在內的行業高層進行對話、討論AI檢測和分析方面的合作關係，未來還希望將其技術應用於安全、政府、版權、金融和法律等領域。

AI 檢測 人工智慧

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