ChatGPT殺手？華裔大學生自創「防AI程式」吸120萬用戶

隨著ChatGPT等人工智慧 程式誕生,包括記者、編劇和大學教授等越來越工作領域的人皆擔憂最終會被取代,不過仍有人正尋求區分由人類或機器產出文本的技術。

彭博報導,檢測 工具缺乏可靠性為教育工作者帶來兩難,即使老師發現學生的文章有70%可能由AI 生成,但只要檢測工具的準確率並非100%就很難做出果斷裁決,同時隨著人工智慧的出現,抄襲的定義也在不斷演變。

現年22歲的普林斯頓大學電腦科學和新聞學的華裔學生愛德華‧田(Edward Tian)開發了一款名為「GPTZero」的應用程式,以此阻止在課堂上濫用ChatGPT。自1月以來,GPTZero已擁有120萬名註冊用戶,這款程式藉由分析文本的「困惑度」(Perplexity)以及「突發性」(Burstiness)來識別AI在何處被使用,假設上述兩項指標都很低時,該文本很可能就是AI生成。

據悉,GPTZero對人工文本的準確率達99%、對人工智慧文本的準確率則達85%。

此外,愛德華現在還啟動一項名為「Origin」的新計畫,旨在通過區分AI生成的假資訊和媒體報導的事實來「拯救新聞業」,他更獲得包括「Uncork Capital」和「Neo Capital」共同領投的350萬元資金,投資者包括「Stability AI」執行長莫斯塔克(Emad Mostaque)。

這個由十人組成的團隊現在希望賦予新聞業權力,並正在與BBC等大型媒體以及包括紐時前執行長湯普森(Mark Thompson)在內的行業高層進行對話、討論AI檢測和分析方面的合作關係,未來還希望將其技術應用於安全、政府、版權、金融和法律等領域。

Said first demo was an invitation to present Origin to @tglocer who ran Reuters, and Mark Thompson, who led the NYT through its digital transition AND ran the BBC. Think it went well, here's our before and after pics with Mark! pic.twitter.com/30wDGs1DfL