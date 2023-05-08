梅西獲「勞倫斯」最佳男運動員獎 谷愛凌獲評最佳極限運動員

阿根廷足球巨星梅西(右)8日獲頒「勞倫斯世界體育獎」最佳男運動員獎。圖為梅西與妻子出席頒獎典禮。（路透）

8日晚間，2023年勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮在巴黎舉行，阿根廷足球運動員梅西 （Lionel Messi）成為最大贏家，他不僅第二次榮膺最佳男子運動員獎，其所在的阿根廷男足國家隊還獲評最佳團隊獎。此外，中國自由式滑雪運動員、北京冬奧會兩金得主谷愛凌 ，也摘得最佳極限運動員獎。

美中混血運動員谷愛凌8日獲得「勞倫斯世界體育獎」最佳極限運動員獎。（歐新社）

經過連續兩年的線上頒獎後，今年的勞倫斯世界體育獎頒獎典禮回歸線下，在巴黎市中心的文華東方酒店舉行。

當晚最受矚目的明星是「球王」梅西，憑藉著去年領銜阿根廷國家隊時隔36年再次獲得世界盃冠軍的成就，這位35歲的阿根廷人擊敗俱樂部隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）、網球運動員納達爾（Rafael Nadal）、F1世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）、以及撐桿跳高運動員杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）等，繼2020年後再次獲得最佳男子運動員獎。與上一次和漢密爾頓（Lewis Hamilton）「共享」該獎項不同的是，這一次梅西是單獨獲評該獎項。

當晚的頒獎儀式同樣有中國運動員的身影，在北京冬奧會上收穫二金一銀的自由式滑雪運動員谷愛凌獲得最佳極限運動員獎。

「非常榮幸能夠被勞倫斯學院認可。對我來說，領獎的這一瞬間是非常短暫的榮耀，但它是對我長期以來努力付出的認可。」谷愛凌在接受採訪時表示。在她之前，包括姚明、劉翔以及李娜等中國運動員也曾在勞倫斯獎的評選中獲得過不同類別的獎項。

「能和這些偉大運動員聯繫在一起是一件非常榮耀的事情，同時，作為第一位獲得這一獎項的自由式滑雪運動員也讓我非常榮幸。」谷愛凌說。「重要的不僅是慶祝獲得這個獎項，而是把體育教給我的一切，傳遞給更多人。」

在隨後頒發的最佳團隊評選中，梅西所在的阿根廷男足從包括皇家馬德里男足、英格蘭女足、法國男子橄欖球隊等候選者中脫穎而出，榮獲該獎項。梅西也成為勞倫斯歷史上第一位在同一年包攬這兩個獎項的運動員。

「這是我第一次獨享勞倫斯年度最佳男子運動員獎，在過去一年裡我們在世界盃上終於贏得了追逐已久的冠軍，能夠拿到勞倫斯獎是一份巨大的榮耀。」梅西說，「讓我感到更開心的是，世界盃上我效力的球隊也得到了勞倫斯學院的認可，對於我們來說，那是一次難忘的冒險，看到贏得冠軍給這個國家的人民帶來的影響時的那份心情，是我永生難忘的經歷。」

最佳女運動員獎則歸屬牙買加短跑名將弗雷澤-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce），她在去年的世錦賽上打破了賽會紀錄，以35歲的「高齡」拿下個人第五枚世錦賽百米金牌。

阿根廷足球巨星梅西（中）8日與西班牙網球新星阿爾卡拉斯禍首致意。（歐新社）

此外，西班牙網球新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）憑藉2022美網奪冠後躍居世界第一的驕人成績，贏得年度最佳突破獎。曾在兩年前的歐錦賽上遭遇心臟驟停的丹麥足球運動員埃里克森（Christian Eriksen）獲得最佳復出獎。最佳殘疾人運動員獎由瑞士輪椅田徑運動員德布魯內（Catherine Debrunner）獲得。