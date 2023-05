「星際異攻隊3」打敗瑪利歐 奪北美周末票房冠軍

克里斯普萊特(中)主演「星際異攻隊3」將為該系列畫下句點。(圖:迪士尼提供)

漫威 最新超級英雄電影 「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)首映破億,輕鬆贏得北美周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo5月7日發布的電影市場數據,31部影片北美周末票房(5日至7日)報收逾1.55億美元,與前一周末相比上漲約55%。 科幻冒險動作片「星際異攻隊3」是此輪漲勢最大推手。該片5日亮相,首映周末票房約得1.14億美元,在該統計周期北美周末總票房中佔比超過七成,成為2023年迄今第三部北美地區首映周末票房突破一億美元的影片。加上海外市場,該片總票房現約2.82億美元。

「星際異攻隊」系列電影於2014年面世,2017年推出第二部,總票房分別達到7.73億和8.63億美元。目前主要電影網站對「星際異攻隊3」評價為IMDb評分8.4、CinemaScore打分為A、MTC評分65、爛番茄新鮮度81%。其中,該系列在後兩項數據上逐部走低。有觀眾稱,「星際異攻隊3」「動作精采、有笑有淚」,以熟悉的風格觸動粉絲們的情懷。亦有評論稱,這不是「星際異攻隊」系列最好的一部,但仍不失為該三部曲不錯的終章。

與「星際異攻隊3」同日上映的愛情喜劇劇情片「緣來可以愛多次」(Love Again),以約219萬美元首映周末票房登上本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分31、爛番茄新鮮度僅為17%。

受新片衝擊和放映影院減少影響,「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)止步於北美周末票房四連冠,以約1860萬美元周末票房、54.5%環比跌幅退居本期榜單亞軍。這部改編自任天堂 經典遊戲的動畫片北美累計票房現約5.18億美元;加上海外市場,迄今總票房約11.55億美元。

「鬼玩人」電影系列第五部作品「鬼玩人:復活」(Evil Dead Rise),此番周末票房環比下跌達52.8%,以約573萬美元從上期榜單次席降至本輪排名第三位。這部恐怖片北美累計票房現約5410萬美元;加上海外市場,迄今總票房約9780萬美元。

口碑不俗的喜劇劇情片「神啊,你在嗎?」(Are You There God? It"s Me, Margaret),第二個上映周末票房環比下跌49.8%,以約338萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。