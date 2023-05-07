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「星際異攻隊3」打敗瑪利歐 奪北美周末票房冠軍

中新社／洛杉磯7日電
克里斯普萊特(中)主演「星際異攻隊3」將為該系列畫下句點。(圖:迪士尼提供)
克里斯普萊特(中)主演「星際異攻隊3」將為該系列畫下句點。(圖:迪士尼提供)

漫威最新超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）首映破億，輕鬆贏得北美周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo5月7日發布的電影市場數據，31部影片北美周末票房（5日至7日）報收逾1.55億美元，與前一周末相比上漲約55%。 科幻冒險動作片「星際異攻隊3」是此輪漲勢最大推手。該片5日亮相，首映周末票房約得1.14億美元，在該統計周期北美周末總票房中佔比超過七成，成為2023年迄今第三部北美地區首映周末票房突破一億美元的影片。加上海外市場，該片總票房現約2.82億美元。

 「星際異攻隊」系列電影於2014年面世，2017年推出第二部，總票房分別達到7.73億和8.63億美元。目前主要電影網站對「星際異攻隊3」評價為IMDb評分8.4、CinemaScore打分為A、MTC評分65、爛番茄新鮮度81%。其中，該系列在後兩項數據上逐部走低。有觀眾稱，「星際異攻隊3」「動作精采、有笑有淚」，以熟悉的風格觸動粉絲們的情懷。亦有評論稱，這不是「星際異攻隊」系列最好的一部，但仍不失為該三部曲不錯的終章。

與「星際異攻隊3」同日上映的愛情喜劇劇情片「緣來可以愛多次」（Love Again），以約219萬美元首映周末票房登上本期榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.1、MTC評分31、爛番茄新鮮度僅為17%。

受新片衝擊和放映影院減少影響，「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）止步於北美周末票房四連冠，以約1860萬美元周末票房、54.5%環比跌幅退居本期榜單亞軍。這部改編自任天堂經典遊戲的動畫片北美累計票房現約5.18億美元；加上海外市場，迄今總票房約11.55億美元。

「鬼玩人」電影系列第五部作品「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise），此番周末票房環比下跌達52.8%，以約573萬美元從上期榜單次席降至本輪排名第三位。這部恐怖片北美累計票房現約5410萬美元；加上海外市場，迄今總票房約9780萬美元。

口碑不俗的喜劇劇情片「神啊，你在嗎？」（Are You There God? It"s Me, Margaret），第二個上映周末票房環比下跌49.8%，以約338萬美元從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。

此外，動作驚悚片「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）、動作冒險奇幻片「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves）、運動劇情片「Air」等亦留駐本期北美周末票房十強。

「超級瑪利歐兄弟電影版」止步周末票房四連冠。(取材自IMDb)
「超級瑪利歐兄弟電影版」止步周末票房四連冠。(取材自IMDb)

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