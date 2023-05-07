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台灣大胃女王有夠猛 赴日比賽橫掃炸雞「吃到破紀錄」

記者李姿瑩／台北即時報導
小慧開心嗑完多盤炸雞。（圖：緯來日本台提供）
小慧開心嗑完多盤炸雞。（圖：緯來日本台提供）

台灣大胃王小慧參加東京電視台節目「火力全開大胃王」，第一次參加世界賽就對上雙胞胎姊妹佳子、亞子及沉寂11年的大胃王傳奇人物木下智弘。他們4人挑戰30分鐘吃炸雞，小慧首戰僅花31秒就吞下第一塊炸雞，比賽過半仍位居領先，氣勢驚人。最後她打敗大胃王界最強雙胞胎，和木下智弘一同晉級8強。

「火力全開大胃王」從1989年播出至今廣受觀眾喜愛，其中「世界大賽」更是吸引全球粉絲關注，台灣繼2016年後睽違7年再次出國參賽，小慧不負眾望，從出戰開始就引發各界關注。在世界大賽中，集結了台、日、美，共16名世界最強參賽者，並由主辦單位分配四種食物類別，分別是壽司組、親子丼組、漢堡排組及炸雞組，小慧被分配到炸雞組，她興奮表示：「吃到好吃的炸雞緊張感整個消失，又看到大家幫我加油的樣子超級開心。」

小慧旗開得勝，成為台灣第一個成功晉級世界賽8強的大胃王選手。隔日8強再分成兩組參加準決賽，小慧對上過去四年在世界賽中從來沒輸過的美國異次元女王莫莉，還有美國大胃王B.O.B.及日本大胃王河田大志，要挑戰45分鐘壽司細卷。

主辦單位準備長達10公尺的壽司細卷，比賽過程中壽司不能扯斷，因此參賽者全程採蹲姿及跪姿，可說是相當艱難的挑戰。1999年大胃王始祖赤坂尊子，曾以36分04秒的成績完食6公尺，今年小慧則在19分15秒就完食，打破當年赤坂女王的紀錄，讓主辦單位驚嘆大胃王參賽者的實力已進化到如此程度。

小慧和大胃王雙胞胎小野姊妹合照留念。（圖：緯來日本台提供）
小慧和大胃王雙胞胎小野姊妹合照留念。（圖：緯來日本台提供）

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