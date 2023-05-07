星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

星宇航空昨日本航班出狀況。示意圖。（記者楊文琪／攝影）

星宇航空日本航線 6日出包，肇因6日台北飛成田的JX800遇怪風，導致延誤7小時，發生一連串效應。PTT有網友分享經歷4次降落過程，最後終於成功，機上爆出歡呼聲，「真的是一次恐怖的經歷」。

PTT的Aviation板，有網友分享「JX800乘客多關飛機上7小時恐怖歷程」，他表示，從6日上午8時30分出發，原定6日中午12時45分到日本，總共經歷4次降落，才在晚上7時50幾分成功，一落地機上的乘客都在歡呼跟拍手，大家都覺得活著真好。

他說，後座乘客還鬆一口氣說不想玩了，對方想要換別家航空直接回台灣，「還跟旁邊小姊姊變生死與共的朋友」。想到前兩次降落失敗時，坐他旁邊的妻子差點恐慌症崩潰，「就差大叫了，

「我們倆手都手汗」，坐他另一側的婦人更用力抓著他的手臂，「說太恐怖了可以借我抓一下嗎？」

發文網友表示，真的很抖，「比環球的飛天翼龍還恐怖」，前兩次降落，他看螢幕顯示，好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道，「結果機長又一個哥急拉，就是坐雲霄飛車的那種癢癢的感覺」，後來機長就廣播嘗試兩次都出現風切警告，後來決定轉去名古屋中部國際機場 ，幫飛機加油邊等待，原本以為是要放旅客在名古屋下，但結果是在機上等了好幾個小時。

他表示，當時也不知道下一步是什麼，只聽機長說要等成田機場和航管局的進一步通知。到了6日下午4時多，廣播說準備開始加油，再來又一陣等待，到昨晚6時多終於宣布要起飛了。飛回快到成田時，聽到空服員說終於可以降落，旅客正覺得終於要解脫時，第三次降落又失敗，「這時候我覺得機上大家都嚇爛了，因為這次外面很暗還更晃」。

他說，接著機長又拉起往外飛去轉了兩個小圈圈，又耗了半小時，最後一次降落又更刺激，愈接近跑道愈晃到不行，但接觸陸地時大家就爆出第一陣歡呼，殊不知歡呼太早，在跑道上又是一陣左右爆晃、尖叫四起，「我那時真的覺得要去了」，當穩定下來後又是一陣歡呼跟感謝聲，終於解脫了。

他說，真的是一次恐怖的經歷，辛苦機組人員了，機長壓力一定很大，空服員也很辛苦要安撫大家。