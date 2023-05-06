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女神兩樣情 潔西卡艾芭穿比基尼露肚腩 荷莉貝瑞全裸超緊實

記者蘇詠智／專題報導
潔西卡艾芭近年主業已不是演戲。（路透資料照片）
潔西卡艾芭近年主業已不是演戲。（路透資料照片）

昔日銀幕上的性感女神，多年之後是否依然美豔奪目，或是變成平凡主婦，一直是各方矚目的焦點。最近潔西卡艾芭（(Jessica Alba）開心和老公、小孩一起到海灘度假，最新比基尼照片曝光後，卻引發網友的爭論。

潔西卡艾芭曾經是金獎名導詹姆斯卡麥隆力捧女星，在「深海尋寶」（Into the Blue）裡更是大半部片都穿著比基尼，盡顯玲瓏有致的好身材，雖然她的演技實力不特別有好評，臉蛋與身段卻是有目共睹的突出，亦成為眾所公認的性感女神。不過她日後轉型成為販售天然無毒用品的女企業家，還因此登上「富比世」的白手起家女富豪榜單，拍戲變成玩票。

潔西卡艾芭在「深海尋寶」的身段性感奪目。（取材自IMDb）
潔西卡艾芭在「深海尋寶」的身段性感奪目。（取材自IMDb）

觀眾們許久沒像以前一樣能看到潔西卡艾芭在幕前活躍，難得看到她在度假偷拍照中又穿上比基尼，卻發現怎麼腰腹之間多了些「皺摺」，而不再平坦如往昔，有人因此感嘆：「女神年過40，終於也出現肚腩，變成了大嬸。」也有人替她辯護：「生了3個小孩，還能夠是這樣的體格，已經維持的很不錯了。」

荷莉貝瑞勤健身的成果明顯展現在身材上。（歐新社資料照片）
荷莉貝瑞勤健身的成果明顯展現在身材上。（歐新社資料照片）

荷莉貝瑞大方發布全裸照片，贏得粉絲叫好。（取材自Instagram）
荷莉貝瑞大方發布全裸照片，贏得粉絲叫好。（取材自Instagram）

確實對於一個主業並非演藝工作的企業家，要求她還能像模特兒一般毫無一絲贅肉，未免強人所難。不過潔西卡的前輩們不乏勤勞鍛練、保有完美體態者，讓她很容易相形見絀。56歲的奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berr），向來以「健身狂魔」形象著稱，她近日還在社群網站上發布全身赤裸在陽台喝酒的照片，看得出線條優美，難怪能說服大家，勤做運動真的好處多多。

荷莉貝瑞大方發布全裸照片，贏得粉絲叫好。（取材自Instagram）
荷莉貝瑞大方發布全裸照片，贏得粉絲叫好。（取材自Instagram）
荷莉貝瑞勤健身的成果明顯展現在身材上。（歐新社資料照片）
荷莉貝瑞勤健身的成果明顯展現在身材上。（歐新社資料照片）
潔西卡艾芭在「深海尋寶」的身段性感奪目。（取材自IMDb）
潔西卡艾芭在「深海尋寶」的身段性感奪目。（取材自IMDb）

社群網站 健身 富比世

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