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「最性感排球員」被懷疑隆乳 她不甩大秀好身材成百萬網紅

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 即時報導
曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自Instagram@kaylasimmmons）
曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自[email protected]

曾被粉絲封為「最性感排球運動員」、前馬歇爾大學（Marshall University）校隊成員的凱拉（Kayla Simmons），被發現日前一改社群風格，大量釋出一系列性感影音與照片，向粉絲大秀她姣好豐滿的身材，也讓粉專人數不斷上升，目前Instagram以逼近百萬人次。然而改走性感路線的她，自然也吸引眾多酸民與黑粉攻擊，不斷在她影音下方留言吐槽，認為凱拉的豐滿身材是透過手術而來。凱拉接受訪問時透露、自己學生時期曾期望胸部縮水，能讓運動更「方便」，沒想到今日的她、卻因為好身材備受矚目。

凱拉的大學校隊，屬於美國NCAA第一級別，受訪時她表示非常懷念且享受那段時光，但同時卻也因為身材，一度讓她陷入苦惱，每回都必須與學校溝通解釋，有關於校外拍攝的照片，或是自己在社群平台分享清涼影像，甚至曾被校方警告，要求整個停用或刪除粉絲專頁，「從那一刻開始，我就清楚認識到，自己只是在展現健康體態之美，以及對自己身材的自信，不會再被他人的眼光或言語影響自己的判斷」。

喜愛比基尼、也熱愛海灘的凱拉，大學畢業後就沒有延續職業球員生涯，轉戰社群平台與模特兒職業，2019年獲得「運動畫刊」（Sports Illustrated）邀請，成為封面泳裝特輯人物，因此讓凱拉聲名大噪。

目前凱拉除了有97.9萬粉絲的Instagram帳號外，同時也經營TikTok帳號，擁有7.4萬粉絲；她也同時經營成人娛樂平台Onlyfans。

「最性感排球員」被懷疑隆乳　她不甩大秀好身材成百萬網紅

TVBS新聞網

曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自Instagra...
曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自[email protected]
前大學排球運動員凱拉，終於能自然大秀好身材，並因此贏得眾人關注。（取材自Inst...
前大學排球運動員凱拉，終於能自然大秀好身材，並因此贏得眾人關注。（取材自[email protected]
曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自Instagra...
曾因身材太豐滿而苦鬧的凱拉，如今卻因身材晉升百萬級網紅。（取材自[email protected]

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