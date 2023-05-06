推特直播爛到像馬賽克 網酸：450億收購變8 Bit馬斯克

伊隆馬斯克在透過推特直播時畫質低如8位元，遭嘲笑「花了450億」買這種畫質？（取材自推特）

推特 老闆馬斯克 （Elon Musk）近日也開始在自家平台Twitter開啟直播 ，但在過程中卻幾乎是以「馬賽克」狀態示人，讓許多網友嘲笑他花了「450億美元（應為440億）」竟然只買得到這種「8位元（8 Bit）」畫質，話題在網上引發熱議。

根據IT之家報導，在2日時，馬斯克在Twitter舊金山總部透過帳號進行直播，沒想到在直播過程中，馬斯克的直播視訊畫質極低，過程全向自己帳號內的1.4億追蹤者發布，這段影片中幾乎難以清晰地看見他本人身影。

網友見狀後，紛紛訕笑這件事，並笑稱馬斯克根本是「8 Bit伊隆馬斯克」，因為8位元的像素畫質就彷彿80年代或90年代的電子遊戲，畫面屬於格狀的動畫組成。也有網友嘲笑他，花了450億美元竟然「只有這款畫質」引發嘲笑。

馬斯克對此表示，他正在測試推特的直播功能，來確認是否有任何可改進之處，而馬斯克在直播也表示自己對於畫素相當不滿意，肯定需要提高畫質。且當觀眾超過15萬人後，系統似乎就面臨負載困難，因此仍有許多改善之處。