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一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

假徵才找小三？她應徵竟被要求「不能化妝還得是處女」

聯合新聞網／即時報導
一位日本女性在過去求職時，竟被對方要求必須是素顏處女。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）
一位日本女性在過去求職時，竟被對方要求必須是素顏處女。示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

現代雖然徵才訊息多，但要想找到理想的工作，也不是一件容易的事。有時光碰到糟糕的面試，就會讓人打消求職的念頭。日本就有一位女子，回憶過去在找工作時，碰到了令人十分詫異的應徵狀況。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在神奈川縣的40多歲女性，表示她當初剛從學校畢業找工作時，碰到了就職冰河期。由於不管什麼職缺，都有一群求職者搶破頭應徵，一般人可能找了上百個工作都沒錄取，使得企業的條件也越開越離譜。

有一次她應徵某個工作，結果在面試時，面試官開出的條件，包括了「禁止化妝」、「要是處女」等等，而且強調「每個月必須能和社長相伴出遊」，擺明了就是藉著徵才的名義，替公司社長找小三。更誇張的是，面試官還向她透露，表示如果她答應這些條件，就會立刻把「前一位職員解雇」。

女子無法接受這樣的條件，於是當場拒絕，面試官則改口說既然不行，那明天開始正常上班就好。然而，在聽聞前述的誇張要求之後，女子已經完全沒有想在這家公司就職的意願，最後當然也沒有到職，且至今仍忘不了如此糟糕的一趟求職過程。

面試 日本 冰河

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