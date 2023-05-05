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工作效率排行榜…雙子擅長多工 這星座「細節絕不出錯」

聯合新聞網╱即時報導
圖片來源／ingimage
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每個人在工作時，展現的態度、能力等等都不相同。日本網站「占TV」近來分析十二星座，選出哪些才是做事最有效率的星座。

第12名 雙魚座

雙魚座事情常常做一下就放棄了，很容易把注意力移到其他地方。

第11名 巨蟹座

巨蟹座常常不敢發表自己的意見，結果影響了做事情的幹勁。

第10名 射手座

射手座做事容易膩，可能才有點進度，就忍不住想要玩樂。

第9名 金牛座

金牛座喜歡慢慢來，常常要別人催促才會好好行動。

第8名 天蠍座

天蠍座是注意力不錯的星座，特別適合研究、開發一類的工作。

第7名 天秤座

天秤座注重氣氛，容易讓團隊和諧，提升工作效率。

第6名 獅子座

獅子座具有領導氣質，善於發揮手段引領部下向前。

第5名 牡羊座

不服輸的牡羊座，總是會力拚業績要比誰都還出色。

第4名 魔羯座

魔羯座點子豐富，善於擬定企劃，是開發新商品或新專案的人才。

第3名 水瓶座

水瓶座喜歡自我進修，常常透過書本、研習等等來增進學問，因此對於工作上的各種新知，他們可說是瞭然於心。而在豐富的學識下，碰到什麼困難，也都知道該怎麼應付，是職場不可多得的珍貴人才。

第2名 雙子座

雙子座擅長多工處理，因此在同樣的時間內，他們能夠完成比別人更多的業務。對於人手不足的職場來說，有雙子座在可說是幫了大忙。而在獲取職場經驗後，他們也會持續往更高的目標邁進。

第1名 處女座

做事龜毛，講求完美主義的處女座，辦事也令人格外放心。只要是他們交出來的東西，通常不用擔心有什麼缺漏，就算是小錯字之類的細節也不太會出現。而他們也有絕佳的辦事效率，總是能在時間內趕完工作，好讓自己準時下班。

日本

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