工作效率排行榜…雙子擅長多工 這星座「細節絕不出錯」

圖片來源／ingimage

每個人在工作時，展現的態度、能力等等都不相同。日本 網站「占TV」近來分析十二星座，選出哪些才是做事最有效率的星座。

第12名 雙魚座

雙魚座事情常常做一下就放棄了，很容易把注意力移到其他地方。

第11名 巨蟹座

巨蟹座常常不敢發表自己的意見，結果影響了做事情的幹勁。

第10名 射手座

射手座做事容易膩，可能才有點進度，就忍不住想要玩樂。

第9名 金牛座

金牛座喜歡慢慢來，常常要別人催促才會好好行動。

第8名 天蠍座

天蠍座是注意力不錯的星座，特別適合研究、開發一類的工作。

第7名 天秤座

天秤座注重氣氛，容易讓團隊和諧，提升工作效率。

第6名 獅子座

獅子座具有領導氣質，善於發揮手段引領部下向前。

第5名 牡羊座

不服輸的牡羊座，總是會力拚業績要比誰都還出色。

第4名 魔羯座

魔羯座點子豐富，善於擬定企劃，是開發新商品或新專案的人才。

第3名 水瓶座

水瓶座喜歡自我進修，常常透過書本、研習等等來增進學問，因此對於工作上的各種新知，他們可說是瞭然於心。而在豐富的學識下，碰到什麼困難，也都知道該怎麼應付，是職場不可多得的珍貴人才。

第2名 雙子座

雙子座擅長多工處理，因此在同樣的時間內，他們能夠完成比別人更多的業務。對於人手不足的職場來說，有雙子座在可說是幫了大忙。而在獲取職場經驗後，他們也會持續往更高的目標邁進。

第1名 處女座

做事龜毛，講求完美主義的處女座，辦事也令人格外放心。只要是他們交出來的東西，通常不用擔心有什麼缺漏，就算是小錯字之類的細節也不太會出現。而他們也有絕佳的辦事效率，總是能在時間內趕完工作，好讓自己準時下班。