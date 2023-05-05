工作效率排行榜…雙子擅長多工 這星座「細節絕不出錯」
每個人在工作時，展現的態度、能力等等都不相同。日本網站「占TV」近來分析十二星座，選出哪些才是做事最有效率的星座。
第12名 雙魚座
雙魚座事情常常做一下就放棄了，很容易把注意力移到其他地方。
第11名 巨蟹座
巨蟹座常常不敢發表自己的意見，結果影響了做事情的幹勁。
第10名 射手座
射手座做事容易膩，可能才有點進度，就忍不住想要玩樂。
第9名 金牛座
金牛座喜歡慢慢來，常常要別人催促才會好好行動。
第8名 天蠍座
天蠍座是注意力不錯的星座，特別適合研究、開發一類的工作。
第7名 天秤座
天秤座注重氣氛，容易讓團隊和諧，提升工作效率。
第6名 獅子座
獅子座具有領導氣質，善於發揮手段引領部下向前。
第5名 牡羊座
不服輸的牡羊座，總是會力拚業績要比誰都還出色。
第4名 魔羯座
魔羯座點子豐富，善於擬定企劃，是開發新商品或新專案的人才。
第3名 水瓶座
水瓶座喜歡自我進修，常常透過書本、研習等等來增進學問，因此對於工作上的各種新知，他們可說是瞭然於心。而在豐富的學識下，碰到什麼困難，也都知道該怎麼應付，是職場不可多得的珍貴人才。
第2名 雙子座
雙子座擅長多工處理，因此在同樣的時間內，他們能夠完成比別人更多的業務。對於人手不足的職場來說，有雙子座在可說是幫了大忙。而在獲取職場經驗後，他們也會持續往更高的目標邁進。
第1名 處女座
做事龜毛，講求完美主義的處女座，辦事也令人格外放心。只要是他們交出來的東西，通常不用擔心有什麼缺漏，就算是小錯字之類的細節也不太會出現。而他們也有絕佳的辦事效率，總是能在時間內趕完工作，好讓自己準時下班。
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