啃剩玉米芯扔給熊貓吃 成都熊貓谷罰違規婦：終生禁入

一名65歲婦人在參觀時，任意向大貓熊室外活動場扔擲玉米芯，成都大熊貓繁育研究基地發布公告，終身禁止進入成都熊貓基地。（取材自微博）

中國成都日前有一名婦人竟在參觀大熊貓繁育研究基地時，將吃剩的玉米芯丟進大熊貓室外活動室內，有大熊貓直接將玉米芯拿來吃，越矩行為讓現場其他遊客紛紛撻伐。熊貓基地表示，這名女性將被終身禁止進入成都熊貓基地。

綜合媒體報導，一名65歲羅姓婦人在參觀時，任意向大貓熊室外活動場扔擲玉米芯，有旅客拍下事發經過，一隻大熊貓安靜在園地吃著竹子，突然間玉米芯砸在牠面前，讓牠嚇了一跳。大熊貓隨後抓起玉米芯，就送到嘴邊啃咬。

對此，成都大熊貓繁育研究基地在4日透過微信 公眾號「熊貓谷」發布聲明，「鑒於羅女的不文明參觀和對大熊貓可能造成危害的行為，禁止其終生再次進入成都大熊貓繁育研究基地（熊貓谷）參觀」。

熊貓基地也表示，經過飼養員第一時間的檢查，「該隻大熊貓身體狀況正常並無異樣」，強調相關人員仍會持續關注基地內大熊貓的身體情況，以確保牠們的健康及安全。熊貓基地也呼籲「希望各位遊客朋友們做一個文明參觀者，請勿投食、拋擲物品，共同守護國寶大熊貓」。

消息曝光後，網友留言批評這名婦女的行為，「對這種人就該這樣，終生禁止入園」、「情節惡劣，應該嚴懲」、「應該所有動物園 都不給（她）進」、「我覺得她必須好好學習動物保護法」。