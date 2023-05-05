我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

啃剩玉米芯扔給熊貓吃 成都熊貓谷罰違規婦：終生禁入

世界新聞網／即時報導
一名65歲婦人在參觀時，任意向大貓熊室外活動場扔擲玉米芯，成都大熊貓繁育研究基地發布公告，終身禁止進入成都熊貓基地。（取材自微博）
一名65歲婦人在參觀時，任意向大貓熊室外活動場扔擲玉米芯，成都大熊貓繁育研究基地發布公告，終身禁止進入成都熊貓基地。（取材自微博）

中國成都日前有一名婦人竟在參觀大熊貓繁育研究基地時，將吃剩的玉米芯丟進大熊貓室外活動室內，有大熊貓直接將玉米芯拿來吃，越矩行為讓現場其他遊客紛紛撻伐。熊貓基地表示，這名女性將被終身禁止進入成都熊貓基地。

綜合媒體報導，一名65歲羅姓婦人在參觀時，任意向大貓熊室外活動場扔擲玉米芯，有旅客拍下事發經過，一隻大熊貓安靜在園地吃著竹子，突然間玉米芯砸在牠面前，讓牠嚇了一跳。大熊貓隨後抓起玉米芯，就送到嘴邊啃咬。

對此，成都大熊貓繁育研究基地在4日透過微信公眾號「熊貓谷」發布聲明，「鑒於羅女的不文明參觀和對大熊貓可能造成危害的行為，禁止其終生再次進入成都大熊貓繁育研究基地（熊貓谷）參觀」。

熊貓基地也表示，經過飼養員第一時間的檢查，「該隻大熊貓身體狀況正常並無異樣」，強調相關人員仍會持續關注基地內大熊貓的身體情況，以確保牠們的健康及安全。熊貓基地也呼籲「希望各位遊客朋友們做一個文明參觀者，請勿投食、拋擲物品，共同守護國寶大熊貓」。

消息曝光後，網友留言批評這名婦女的行為，「對這種人就該這樣，終生禁止入園」、「情節惡劣，應該嚴懲」、「應該所有動物園都不給（她）進」、「我覺得她必須好好學習動物保護法」。

有遊客參觀成都大貓熊繁育研究基地，竟把吃剩的玉米芯扔給大貓熊吃。（翻攝自微博）
有遊客參觀成都大貓熊繁育研究基地，竟把吃剩的玉米芯扔給大貓熊吃。（翻攝自微博）

微信 動物園

上一則

周末這樣玩╱72年歷史花園 成植物博物館

延伸閱讀

熊貓快餐推新菜「和牛水餃 」唯只在洛縣此店試賣

熊貓快餐推新菜「和牛水餃 」唯只在洛縣此店試賣
出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居

出差20年…旅美熊貓丫丫返抵上海 將和「越獄分子」做鄰居
美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了

美騎警開道、民眾不捨道別 大熊貓丫丫回家了
圖輯╱熊貓界「頂流」…丫丫離開田州動物園 啟程回國

圖輯╱熊貓界「頂流」…丫丫離開田州動物園 啟程回國

熱門新聞

一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。（示意圖／ingimage）

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

2023-05-03 23:55
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10
杜龍蓀領導NASA位於矽谷的艾姆斯研究中心（Ames Research Center），管理3000人，其中23%的正式雇員為亞裔。（圖：杜龍蓀提供）

他管理NASA數千人 掌月球和火星探測任務 爸媽都來自台灣

2023-04-30 01:21
日本攝影大賽的照片引發話題。（取材自臉書）

他一張照片拍出「兩個世界」5萬人看傻：怎麼拍的？

2023-04-30 02:55

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事