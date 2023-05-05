我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

美軍最新近岸作戰艦亮相 宛如小型棒球殿堂

中央社／紐約4日專電
美國海軍最新自由級近岸作戰艦古柏鎮號停靠紐約市曼哈頓88號碼頭，為預定6日舉行的服役儀式暖身。（中央社）
美國海軍最新自由級近岸作戰艦古柏鎮號停靠紐約市曼哈頓88號碼頭，為預定6日舉行的服役儀式暖身。（中央社）

紐約州古柏鎮以棒球名人堂聞名於世，美軍最新近岸作戰艦以此地為名，紀念70位曾為從軍而中斷職業生涯的名人堂成員，艦上陳列球衣等文物，有如一座小型棒球殿堂。

古柏鎮號（USS Cooperstown）是美國海軍最新自由級近岸作戰艦（LCS），也是首艘以古柏鎮為名的艦艇。這艘即將服役的軍艦是與美國棒球名人堂合作的結晶，從格言「美國的客隊」（America's Away Team）就可看出棒球淵源，艦上隨處可見的棒球元素更是充滿巧思。

古柏鎮號（USS Cooperstown）的格言為「美國的客隊」（America...
古柏鎮號（USS Cooperstown）的格言為「美國的客隊」（America's Away Team）。（取材自nynavyleague.org）

狹小的通道一旁，可見美國棒球名人堂標誌與圖像；艙門上貼有仿製名人堂銅像的影像，船員可從球員名稱辨別方位；餐桌墊上繡有「重砲手之家」（Heavy Hitter's）字樣，充滿棒球陽剛氣息。

美國海軍近岸作戰艦古柏鎮號以棒球名人堂所在地為名，全艦充滿棒球元素，包括餐桌墊所...
美國海軍近岸作戰艦古柏鎮號以棒球名人堂所在地為名，全艦充滿棒球元素，包括餐桌墊所繡「重砲手之家」（Heavy Hitter's）字樣。（中央社）

艦長摩爾（Daxton Moore）今天接受中央社訪問時說，古柏鎮號的一切都離不開棒球主題。

他解釋說，「美國的客隊」格言意味古柏鎮號有能力前進遠方，部署在前線。「重砲手之家」則是艦上廚師某天做蛋糕時靈機一動寫在上面，所有船員知道後愛不釋手，因而成為古柏鎮號非官方格言。

這艘軍艦既然與棒球名人堂合作，當然少不了文物陳列。離艦橋不遠的通道一旁，有個展示櫃陳列已故名人堂球星費勒（Bob Feller）19號球衣、從軍事蹟剪報及服役單位獎章，並擺放去年名人堂入選者簽名球棒。

美國海軍近岸作戰艦古柏鎮號紀念70位戰時從軍的棒球名人堂成員，陳列已故球星費勒（...
美國海軍近岸作戰艦古柏鎮號紀念70位戰時從軍的棒球名人堂成員，陳列已故球星費勒（Bob Feller）19號球衣及2022年名人堂入選者簽名球棒。（中央社）

費勒球員時期以速球聞名，1941年12月珍珠港遇襲後，他毅然決然加入美國海軍，在二次世界大戰太平洋戰區的戰艦上操作防空機槍。戰後他重返大聯盟賽場，18年生涯累積266勝，是克里夫蘭守護者隊史勝投王，1962年進入棒球名人堂，是名人堂中唯一具三等士官長軍階的成員。

從南北戰爭、一戰、二戰到韓戰，名人堂共有70位曾像費勒在戰時從軍的成員，古柏鎮號的命名主要是為表彰這些老兵的愛國情操。

美國棒球名人堂副總裁舍斯塔科夫斯基（Jon Shestakofsky）受訪時說，棒球、這70位名人堂成員和這艘艦艇官兵之間有著特別關係，「他們不只是棒球英雄，也是美國英雄。無論這艘船到哪，船員都能知道這背後的故事，我們感到很自豪」。

他表示，從文物陳列到各種激勵話語，棒球在古柏鎮號日常運作中占有重要地位。船員融入其中且進一步發揮，自稱「美國的客隊」和「重砲手之家」，充分體現棒球精神。

早在19世紀末，美國海軍就引進棒球當作士兵休閒活動，在亞洲、拉丁美洲的棒球推廣上功不可沒。

二戰爆發後，美國許多職業棒球員加入海軍。除費勒外，打擊技巧高超的威廉斯（Ted Williams）曾投入二戰和韓戰，一代鐵捕貝拉（Yogi Berra）曾參與盟軍登陸諾曼第，是大聯盟逾500名為參戰中斷球員生涯的代表人物。

古柏鎮號為美軍第23艘近岸作戰艦，以佛羅里達州麥港（Mayport）海軍基地為母港，預定6日在紐約市舉行服役儀式，前紐約洋基總教練托瑞（Joe Torre）、大聯盟史上最偉大捕手之一班契（Johnny Bench）等名人堂成員都將出席。

紐約市 威廉 紐約州

上一則

壽司之亂後 日本屁孩拿玩具槌「見人就打」 老人也不放過

下一則

Jennie聯手CK打造專屬款 形象美照呼應曝光又甜又辣

延伸閱讀

新聞眼／台美國防產業合作 純是美商一盤生意

新聞眼／台美國防產業合作 純是美商一盤生意
已故科學家錢永健 獲入列發明家名人堂

已故科學家錢永健 獲入列發明家名人堂
美軍替台灣訂購4架MQ-9B無人機 2025年完成履約

美軍替台灣訂購4架MQ-9B無人機 2025年完成履約
研究：美軍現蹤增協防台海信心 台灣人更支持獨立

研究：美軍現蹤增協防台海信心 台灣人更支持獨立

熱門新聞

一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。（示意圖／ingimage）

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

2023-05-03 23:55
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10
杜龍蓀領導NASA位於矽谷的艾姆斯研究中心（Ames Research Center），管理3000人，其中23%的正式雇員為亞裔。（圖：杜龍蓀提供）

他管理NASA數千人 掌月球和火星探測任務 爸媽都來自台灣

2023-04-30 01:21
日本攝影大賽的照片引發話題。（取材自臉書）

他一張照片拍出「兩個世界」5萬人看傻：怎麼拍的？

2023-04-30 02:55

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事