她一進Gucci就高調曬入職禮 下場…工作、禮物全沒了

一名女子在社群高調曬出Gucci送的入職禮物，結果不到兩周就被Gucci開除。（取材自TikTok）

現代人喜歡透過社群媒體 分享職場趣事，然而，如果不小心觸犯到公司大忌，可能得不償失。一名女子身為知名奢侈品牌Gucci的新員工，日前卻因為在TikTok 高調曬出入職禮物，引發主管不滿，女子還為此被開除，甚至要歸還Gucci所有送她的禮物。

綜合媒體報導，一名TikTok女網友發影片炫耀自己入職Gucci的禮物，只見影片中，她一一開箱介紹紙袋裡面的衣服配件，有綠色襯衫、褲子、西裝外套、腰帶、白色運動鞋、樂福鞋和4雙襪子等，還有一款GG Marmont迷你單肩包，根據Gucci官網定價，所有入職禮物加總起來有數十萬。該名女子還將衣服配件穿上身，在文字標題上讚嘆包包很美，她很想「逃跑」，帶走這個包包。

影片曝光後引發熱烈討論，已累積至少940萬次觀看，許多網友讚嘆Gucci出手真大方，也有人認為看這些禮物頂多是員工制服而已，其中，有網友質疑，該名女子在網路上直接公開禮物，是否違反員工守則。

然而，該名女子開心不到一個星期，確實就被公司開除了，Gucci人資透露，公司看到她在TikTok發布影片，寫著「想拿包逃跑」的開玩笑字句，徹底被惹怒。該名女子稱Gucci要求她將所有入職禮物歸還，也發布穿著員工制服和朋友一起吃冰淇淋的影片，寫著「反正我討厭這份工作」。

整起事件在TikTok掀起討論，許多網友批評該名女子沒有讀員工手冊，隨意將涉及公司的內容發布在網路上，「這是給沉迷社交媒體的人一個教訓」、「希望妳能在社交媒體和現實生活之間畫清界限」。但也有網友認為Gucci因為此事獲得不少曝光量，應該感謝這名女子，「讓妳離職，是他們的損失」。