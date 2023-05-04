我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

她一進Gucci就高調曬入職禮 下場…工作、禮物全沒了

聯合新聞網／即時報導
一名女子在社群高調曬出Gucci送的入職禮物，結果不到兩周就被Gucci開除。（取材自TikTok）
一名女子在社群高調曬出Gucci送的入職禮物，結果不到兩周就被Gucci開除。（取材自TikTok）

現代人喜歡透過社群媒體分享職場趣事，然而，如果不小心觸犯到公司大忌，可能得不償失。一名女子身為知名奢侈品牌Gucci的新員工，日前卻因為在TikTok高調曬出入職禮物，引發主管不滿，女子還為此被開除，甚至要歸還Gucci所有送她的禮物。

綜合媒體報導，一名TikTok女網友發影片炫耀自己入職Gucci的禮物，只見影片中，她一一開箱介紹紙袋裡面的衣服配件，有綠色襯衫、褲子、西裝外套、腰帶、白色運動鞋、樂福鞋和4雙襪子等，還有一款GG Marmont迷你單肩包，根據Gucci官網定價，所有入職禮物加總起來有數十萬。該名女子還將衣服配件穿上身，在文字標題上讚嘆包包很美，她很想「逃跑」，帶走這個包包。

影片曝光後引發熱烈討論，已累積至少940萬次觀看，許多網友讚嘆Gucci出手真大方，也有人認為看這些禮物頂多是員工制服而已，其中，有網友質疑，該名女子在網路上直接公開禮物，是否違反員工守則。

@moradi.mp4

so maybe read the social media guidelines when you get hired or dont because I hated the job anyway 💀💀 #gucci #fired #yolo #icecream #guccigan

♬ original sound - summer

然而，該名女子開心不到一個星期，確實就被公司開除了，Gucci人資透露，公司看到她在TikTok發布影片，寫著「想拿包逃跑」的開玩笑字句，徹底被惹怒。該名女子稱Gucci要求她將所有入職禮物歸還，也發布穿著員工制服和朋友一起吃冰淇淋的影片，寫著「反正我討厭這份工作」。

整起事件在TikTok掀起討論，許多網友批評該名女子沒有讀員工手冊，隨意將涉及公司的內容發布在網路上，「這是給沉迷社交媒體的人一個教訓」、「希望妳能在社交媒體和現實生活之間畫清界限」。但也有網友認為Gucci因為此事獲得不少曝光量，應該感謝這名女子，「讓妳離職，是他們的損失」。

@moradi.mp4

Should I just keep the bag and ghost #gucci

♬ Gucci Gang - Lil Pump

TikTok 社群媒體

上一則

英首相荷蘭酒駕？警攔檢醉男 竟拿「強生假駕照」受檢

下一則

龍蝦上身 TOMMY HILFIGER跨界義名師Sit Down Please？

延伸閱讀

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
全新賓士E-Class PHEV動力配超級螢幕 還可玩TikTok

全新賓士E-Class PHEV動力配超級螢幕 還可玩TikTok
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

熱門新聞

兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

2023-04-26 02:16
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
梅根近期再度露面，被網友指稱外型與過往大相逕庭。（取材自Instagram）

梅根消失多時再露面遭爆整形 網酸「她想整成凱特」

2023-04-26 22:10
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10
杜龍蓀領導NASA位於矽谷的艾姆斯研究中心（Ames Research Center），管理3000人，其中23%的正式雇員為亞裔。（圖：杜龍蓀提供）

他管理NASA數千人 掌月球和火星探測任務 爸媽都來自台灣

2023-04-30 01:21

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情